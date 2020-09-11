中年新同事用Fax機　被上司索正本竟答「喺客到」　真相細思極恐

撰文：李納德
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同事不懂用影印機已經不算新鮮事，何況是有年代感的Fax機呢？日前有網民在facebook專頁分享，最近新來了年約40歲的新同事，對方居然以為Fax機能將文件「郵寄出去」，當老闆叫他幫忙傳真後想取回正本，竟被回覆「正本喺客度」，笑翻許多網民。不過，有網民坦言事件真相可能令人極度崩潰，因該名「新同事」已屆中年，「無可能唔識用fax機」，如果以往工作時亦有同類情況，恐怕丟失了大量文件，「係咪真係有成功fax到出去都成問題」。
Fax機充滿年代感，已經很多辦公室不用。（示意圖／Getty Images）
有網民投稿到facebook專頁「奴工處」，分享辦公室趣聞，指1名約40歲的新同事，對Fax機的理解竟與一般人不同。
↓↓Fax機原來係咁用！？↓↓
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網民看完帖文後，笑言不知這名新同事以前如何工作，可能已經弄失過很多文件正本，不過亦有人質疑，40歲人沒有可能不懂得用Fax機，「係咪個樣似40中其實係30歲?」
網民點睇：
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