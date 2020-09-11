中年新同事用Fax機　被上司索正本竟答「喺客到」　真相細思極恐

同事不懂用影印機已經不算新鮮事，何況是有年代感的Fax機呢？日前有網民在facebook專頁分享，最近新來了年約40歲的新同事，對方居然以為Fax機能將文件「郵寄出去」，當老闆叫他幫忙傳真後想取回正本，竟被回覆「正本喺客度」，笑翻許多網民。不過，有網民坦言事件真相可能令人極度崩潰，因該名「新同事」已屆中年，「無可能唔識用fax機」，如果以往工作時亦有同類情況，恐怕丟失了大量文件，「係咪真係有成功fax到出去都成問題」。