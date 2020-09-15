消委會 | 一文睇清17款無糖飲品甜味劑含量　每日飲增中風風險

【消委會/汽水/無糖/低糖/甜味劑】無「糖」少甜真的會健康些？消委會近日檢測51款甜味飲品，發現當中17款零糖粉飲料，分別以4種甜味劑補充甜味，含量最高的2款飲品比標準建議的濃度高出4倍。

消委會提醒，過量飲用有機會對身體帶來不良影響，根據國際癌症研究機構（IARC）的數據，每天飲用500毫升或以上含糖或甜味劑的無酒精碳酸飲品的人，較每月飲用少於250毫升的人，其死亡率高出26%；對於減肥人士長遠而言更可能愈減愈肥，大眾應避免或減少飲用。

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消委會檢測51款甜味飲品，發現當中17款零糖粉飲料，分別以4種甜味劑補充甜味，含量最高的2款飲品更比標準建議的濃度高出4倍。（消委會圖片）

甜味劑是代糖的一種，在不加糖的食物或飲品上添加帶甜味化合物。消委會是次研究主要檢測4種常用於飲品中的甜味劑，包括人工合成的醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、天冬酰胺（Aspartame）、三氯半乳蔗糖（Sucralose）和天然提取的甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides），4種甜味劑比相同份量的蔗糖甜度分別高出180至600倍。

根據食品法典委員會的《食品添加劑通用標準》（Codex General Standard on Food Additives, GSFA），4種甜味劑飲品類最高濃度分別為200至600毫克/千克。

GSFA建議「飲品類」食品最高濃度▼▼▼ 醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K） 600毫克/千克 天冬酰胺（Aspartame） 600毫克/千克 三氯半乳蔗糖（Sucralose）300毫克/千克 天然提取的甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides）200毫克/千克

按圖睇清17款無糖飲品甜味劑含量▼▼▼

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今次檢測中，甜味劑含量最高的2款樣本為能量飲品，「5-Hour Energy」Peach Tea和「5-Hour Energy」Orange分別含1,590和1,560毫克/千克的三氯半乳蔗糖，比GSFA建議的甜味劑含量高出4倍（300毫克/千克），過量飲用有機會對身體帶來不良影響。

消委會又引述外地研究指，大量攝取三氯半乳蔗糖會阻礙腸道益菌生長，不利腸道健康；國際癌症研究機構科學家亦曾發表40多萬參與者的研究報告，當中指出每天飲用含人工甜味劑飲品的人，患上循環系統疾病、心血管疾病如冠心病、中風等機會增加，每天飲用最少2杯250毫升含甜味劑無酒精碳酸飲品人士，比每月飲用少於1杯的人，死亡率更高出26%。

另外不少減肥人士都會以「甜味劑飲品」代替普通含糖飲品，但消委會指出，減少攝入糖分或可短暫令體重減輕，但長遠維持健康體重，需要改變飲食習慣和做適量的運動，不少研究亦指出飲用甜味劑飲品或增加人體對甜食的慾望，因為甜味劑甜度高，經常食用有機會過度刺激味蕾，令人追求更甜更濃的食物，未必達到減肥的效果。

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