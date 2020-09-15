《花木蘭》上映成政治風眼　網民翻炒迪士尼聯乘產品狠批好老土！

【花木蘭/Mulan/迪士尼】真人版《花木蘭》（Mulan）電影因疫情延遲上映，之後更連番引起政治問題，包括「#boycottmulan」和「#supportmulan」，及片尾致謝部分出現涉及新疆「再教育營」的部門。有網民翻出過去英國品牌Irregular Choice與《花木蘭》的聯乘商品，嘲笑其出品的鞋款在用色及風格上都令人難以接受，形容是勉強加上外國人眼中的東方元素，但叫價最便宜的都要85英鎊（約846港元）。其實《花木蘭》過去都有不少聯乘或授權商品，同樣成為網民熱議對象！

（電影《花木蘭》劇照）

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《花木蘭》原訂在今年3月上映，但戲院因為疫情而關門，令電影拖了足足半年，延至本月4日才能在串流平台及戲院上映。在電影上映之前，擔綱主角花木蘭的劉亦菲就因為在微博公開支持香港警方而引起網民不滿，掀起#boycottmulan的抵制潮，其後亦出現對抗杯葛的#supportmulan。

電影上映後，其片尾致謝名單成為另一個風眼，因為當中包括多個中國政府部門，例如被指負責新疆「再教育營」工作的吐魯番公共安全局，結果引起外國政界人士的注意。有美國議員發聯署信，要求迪士尼就多個問題提供資料，包括「當在有廣泛可見以及可信報道稱中國政府及共產黨侵犯有關人士的人權時，迪士尼是基於什麼理由繼續（在新疆）拍攝這部電影」，「在新疆取景是否為確保電影能進入中國市場」等等。

英國品牌Irregular Choice曾推出《花木蘭》聯乘商品，6款鞋的設計在用色及風格上都令人難以接受。 （網站「Irregular Choice」圖片）

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電影同時令《花木蘭》聯乘產品成為箭靶，有網民翻舊帳發現英國品牌Irregular Choice過去曾經推出Disney Collection，以多個迪士尼卡通人物設計鞋款，當中包括6款卡通版《花木蘭》。6款花木蘭鞋都使用極之鮮明的顏色，加上多種外國人眼中的東方元素，例如鏽花、紙扇、杜鵑花等等，誇張之餘亦使不少人覺得老土。部分鞋款更在鞋頭上加上花木蘭及守護龍木鬚的公仔頭，相當Hardsell。這6款鞋在Irregular Choice官網仍然有售，價格為85至245英鎊（約846至2440港元）。

在Colourpop網站上就曾有花木蘭化妝品套裝推出，當中包括眼影、唇膏、腮紅等等。（網站「Colourpop」圖片）

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與《花木蘭》有關的產品當然並非只有鞋，例如在美國彩妝品牌Colourpop網站上就曾有花木蘭化妝品套裝發售，當中包括眼影、唇膏、腮紅等等。不過產品包裝比起鞋的設計就容易接受得多，例如眼影盒以紅色為主調，加上花木蘭公仔、「忠勇真」及「MULAN」字樣，風格較為平實。

在Disney的官方網店上面，亦有不少《花木蘭》紀念品出售，部分設計算是「大路」，但亦都有一些勉強加上中文字，以符合外國人口味。