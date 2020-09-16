農曆七月廿九「鬼門關」　台王爺廟提醒4生肖晚上9點半後別出門

今晚（16日）是農曆7月鬼門關的日子，不少網民都關注有沒有一些注意事項！而台灣最古老的王爺廟台南府城普濟殿就發帖，指「威靈王」池王爺提示民眾，生肖屬兔、馬、狗、豬的人今晚9點半後不要出門，被數千網民轉發互相提醒。不過，隨後有民俗專家反駁，呼籲民眾不必過於迷信、以訛傳訛。由於被瘋狂轉發，廟方也再發帖澄清，「王爺」的提醒大家可當參考，也可一笑置之，強調他們致力保存傳統信仰文化，「絕不怪力亂神」。

「鬼門關」的日子，台南府城普濟殿提醒有4個生肖今晚9點半後不宜外出。（「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」fb圖片）

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4大生肖注意事項：

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農曆七月有諸多禁忌，不少網民搜尋相關小知識參考，而台灣歷史悠久的王爺廟台南府城普濟殿，昨在facebook專頁上發帖，指「威靈王」池王爺發警示，今晚（16日）是農曆七月廿九日鬼門關的日子，生肖屬兔、馬、狗、豬的民眾，晚上9點半後不宜在外面逗留。

普濟殿在13日亦發文提到，屬兔、馬、狗、豬的人要「話少說、事多做。好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及」，因為這4生肖的人在農曆八月的運勢較低。廟方總幹事洪忠義受訪時特別提醒，屬狗的民眾要注意口舌是非，屬兔要注意男女之間感情、屬馬的要注意車輛、屬豬要注意水關的問題。

他續提到，由今晚9時的亥時（晚上9點到11點）到隔天的凌晨1時到3時的丑時前，上述4生肖的人盡可能不要外出，別阻「好兄弟」返回地獄，神明會抓「逾假未歸」的好兄弟回去，萬一因為工作等原因無法回家，最好留在室內。

廟方指「威靈王」池王爺提醒，4個生肖今晚9點半後不宜出門。（「府城普濟殿威靈王池府千歲／臺灣最早王爺廟」fb圖片）

台灣民俗專家林正義也提醒，今天是陰氣至重之日，民眾在太陽下山後要避免出門，也別到陰氣重的場所，例如龕場、陰廟等，否則易被「好兄弟」抓作替身。另外也有專家指出，在鬼門關的日子別聽佛經、別點蠟燭等，亦要將家中玩偶收起，及記得吃完普渡貢品。

不過，對於4生肖9點半前要回家的說法，民俗專家廖大乙駁斥，「我們就是真誠的不要迷信，不要以訛傳訛才是重點」，大家祈求風調雨順，國泰民安才是最重要。由於帖文流傳甚廣，廟方也再發帖，對造成民眾困擾與恐慌深表遺憾，重申廟方致力於傳統信仰文化，「絕不怪力亂神，這是王爺慈悲的提醒，您可以參考也可以一笑置之，切勿再以訛傳訛」。

（綜合）

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