趣一趣│紙筒藏鏡頭偷拍貓咪　結果喵主子反應超可愛

貓奴為拍低主子可愛一面，可以做到幾盡？日本有網民在紙筒放入手機鏡頭，拍下兩隻貓咪的可愛反應。影片所見，兩隻貓咪輪流伸頭入紙筒探秘，狀甚好奇的模樣相當可愛。不少網民看後大讚牠們有令人被治癒的感覺，笑言忍不住想一看再看。