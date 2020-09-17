六合彩9月24日恢復攪珠　最常攪出號碼逐個數＋10大幸運投注站

【六合彩幸運號碼／投注站攻略】因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響而暫停逾7個月的六合彩，將於下周四（9月24日）恢復攪珠，巿民於今日（9月17日）起可以購買六合彩彩票，頭獎如1注獨中，彩金估計可獲800萬元。究竟投注六合彩有否「熱門」或「冷門」號碼？過往哪些號碼中獎率最高？《香港01》從馬會數據整理出近年攪出次數最多的號碼，以供參考。

六合彩將於9月24日恢復攪珠，初期每星期攪珠1次，首3期分別是9月24日、9月29日及10月8日；初期亦只會提供網上及電話投注服務，不設投注站購票。

六合彩將於9月24日恢復攪珠。（資料圖片）

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六合彩共有49個數次，組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據庫，歸納了2002年7月4日至2020年2月1日攪出號碼的次數，哪個號碼最旺場呢？

攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼▼▼

+ 42 + 42 + 42

雖然今次六合彩不提供投注站購票，但《香港01》亦整理出10大幸運投注站，以備日後重開時供巿民參考。

10大幸運投注站▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

最後提提大家，今次六合彩將於9月24日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但記緊小注怡情，投注時量力而為。

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（《哆啦A夢》畫面）

【哆啦A夢生日（多啦A夢／叮噹）/ 50周年】日本漫畫《哆啦A夢》不經不覺已誕生50周年，已製作成多套動畫及電影，成為一代又一代港人的童年回憶。原來這套作品有很多不為人知的有趣設定，例如有角色竟然比主角大雄更差勁、胖虎（技安）喜愛玩洋娃娃煮飯仔、大雄還考過多次100分等、大雄爸爸媽媽是姊弟戀等。以下日本網民之前票選出的15大驚人設定，大家知道多少個呢？

日本網民曾票選《哆啦A夢》15大驚人設定▼▼▼

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