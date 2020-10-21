趣一趣│貪玩貓咪欲穿過紙箱小洞超尷尬　結果卡住半身被貓奴恥笑

撰文：夏洛特
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鑽洞是貓咪的拿手好戲，但難免都會有失手時候。日本有貓主子被奴才拍到卡住紙箱小洞的尷尬畫面。只見片中貓咪對紙箱的一個小洞很是好奇，想捐進去時，下半身卻被卡在洞口外。其拼命掙扎、搖尾求救的畫面，讓很多貓奴恥笑和瘋傳。
日本有貓咪被拍得卡住紙箱小洞的尷尬畫面。（Twitter帳號「al_mi_kan」影片截圖）
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おしり可愛すぎて笑っちゃうな pic.twitter.com/cfX8bO5imL— もこ (@al_mi_kan) September 13, 2020
橘貓極速成長 體型竟比MD機大？ 真相讓人爆笑
日本有貓奴用4張對比照反映橘貓的成長過程，但原來另有用意。(Twitter帳號「tezzco」圖片)
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日本有飼主在Twitter分享鸚鵡與水蜜桃撞色的照片。（Twitter帳號「lilicastie」圖片）