趣一趣│貪玩貓咪欲穿過紙箱小洞超尷尬　結果卡住半身被貓奴恥笑

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鑽洞是貓咪的拿手好戲，但難免都會有失手時候。日本有貓主子被奴才拍到卡住紙箱小洞的尷尬畫面。只見片中貓咪對紙箱的一個小洞很是好奇，想捐進去時，下半身卻被卡在洞口外。其拼命掙扎、搖尾求救的畫面，讓很多貓奴恥笑和瘋傳。

日本有貓咪被拍得卡住紙箱小洞的尷尬畫面。（Twitter帳號「al_mi_kan」影片截圖）

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