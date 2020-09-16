小鬼逝世 | 驗出三高健康亮紅燈　醫生拆解年輕化趨勢致命成因

台灣知名藝人小鬼（黃鴻升）今日（16日）被父親發現倒臥於其北投住處浴室外，終年36歲。當地檢察官聯同法醫檢視遺體後，初步研判非跌倒撞擊頭部亡，到底是否因心肌梗塞等病因致死，待解剖遺體以釐清死因。據報小鬼去年初被驗出有高血壓、高血糖、及高血脂，他開始健身戒甜，改變生活習慣。家庭醫生接受《香港01》查詢時指出，三高問題有年輕化迹象，主要與生活壓力及不規律的生活習慣有關。

小鬼黃鴻升被發現倒臥北投家中，終年36歲。（IG圖片／aes_alien）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

根據台灣媒體報道，小鬼在去年初被驗出三高，由於他的父親相當擔心，小鬼便開始做運動，如跑步、健身，以及連最愛吃的甜點也戒掉，可是今日卻懷疑因跌倒意外而猝死家中。

小鬼與楊丞林是初戀情人，兩人多年來彼此扶持。（IG@rainie77）

家庭醫生關嘉美回覆《香港01》查詢時表示，三高問題在香港也十分普遍，並且有年輕化的傾向，主要成因與生活壓力有關，造成不良的生活及飲食習慣。她指出做藝人工作壓力大，緊張的情緒會導致心跳快及高血壓。如工作不時要外出應酬，大魚大肉，或因趕時間而進食高脂高鹽的垃圾食物，不但影響血脂，亦會因此患上糖尿病。此外不定時作息及缺乏休息，亦會令血壓升高及影響心臟健康，吸煙飲酒更是導致三高的元兇。

至於如何預防三高提早搵上門，關嘉美指生活要規律，有充足睡眠，每日睡足6至8個小時，飲食方面則要盡量清淡，少吃油膩食品，同時切記不可食煙飲酒，並要培養運動習慣，年輕一點適合跑步及游水，年老的則可以散步代替。最後就是保持情緒穩定，放鬆心情。她認為做足以上各項建議，不單可預防三高，即使已有三高的人士亦能減輕症狀。

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇點圖看小鬼黃鴻與楊丞琳昔日接吻場面👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

同場加映：醫生拆解更年期症狀及女性收經年輕化原因