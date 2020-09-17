嫁殘障男被諷「他很有錢嗎？」　俏新娘霸氣反擊：懶理閒言

美國明尼蘇達州（Minnesota）女子艾爾沃德（Hannah Aylward）與患有脊髓肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy）的男友伯考（Shane Burcaw）拍拖近4年，本月4日共諧連理，艾爾沃德在社交媒體上載結婚照，豈料竟引來大批酸民留言攻擊，不但指兩人舉辦假婚禮，甚至質疑她貪錢才結婚；艾爾沃德其後在instagram發文霸氣回應，獲得逾6萬個讚好。

2歲開始就靠輪椅代步的伯考患有脊髓肌肉萎縮症，他當日在輪椅上與艾爾沃德於自家後院舉行簡單婚禮，二人將婚照及片段上載到Instagram及YouTube與親友分享，豈料竟惹來不少冷嘲熱諷，有留言指他們的婚禮是「某種笑話」，婚照是「改圖」，「他很有錢嗎？」、「她應該有另外一個專門發生性關係的伴侶」、「我很確定這個女人嫁給他，是因為他的錢，而不是因為愛」。

有酸民嘲諷艾爾沃德與伯考結婚是「某種笑話」，甚至質疑婚照是「改圖」。（Instagram圖片）

艾爾沃德發文反擊稱：「過去兩年經營YouTube頻道的經歷令我明白到，永遠都無法開導每一個人，不管做什麼事情，總有些人覺得無法理解。以前看見這些評論，我內心會非常痛苦，但現在已明白，擔心這些人的意見實在是浪費時間。」

艾爾沃德曾以為結了婚，質疑的人才會明白她和伯考的感情是真的，「但我現在當然沒有那麼天真，也不會去理會閒言閒語。伯考和我會繼續創作，分享我們的故事，希望盡可能讓更多人了解殘疾人士也是值得信任的伴侶」。

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不少網民留言大讚艾爾沃德的回應成熟得體，「你們兩人就是真愛的定義。如果這些人無法看見這一點，他們一定不懂愛是甚麼」、「我不知道是什麼讓人們如此憎恨。新婚快樂，我真為你們倆感到開心」、「這些酸民太可恥了，他們的殘酷留言令人心碎」。

伯考和艾爾沃德於2018年開始拍片，向大眾展示殘疾人士的日常生活，希望破除歧視，其YouTube頻道「Squirmy and Grubs」的訂閱數目今已逾71萬。