宵夜食到塑膠異物　「一直嚼不碎」　浙江12歲童吐出疑用過避孕套

浙江省諸暨市一名張姓男子本月12日晚透過網上外賣平台買宵夜，但其12歲兒子吃到一半時突然咬到「一直嚼不碎」的異物，吐出來一看，竟然是一個使用過的打了結避孕套；張男說，每次回憶起當時的畫面，一家仍覺得極度噁心。

當晚張男回家後透過網上外賣平台叫了一份39元人民幣（約45港元）的宵夜，外賣員將食物送到，他只是吃了一口便回到房間休息，剩下的留了給家人，後來卻突然聽到妻子的尖叫聲，他立即衝出房門看個究竟。

張男憶述當時兒子看上去「有點兒發楞」，原來他吃馬鈴薯時咬到了疑是塑膠的異物，「在嘴裡嚼了很久都嚼不爛」，仔細一看竟然是避孕套，而且還是使用過的，上面打了一個死結，「由於實在是太噁心了，我立即把食物丟掉，然後拍了兩張照片，我們都想把吃進去的東西吐出來，馬上去刷牙，嘔吐，當晚都沒睡覺！」

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張男向涉事食店反映，要求老闆交代，惟對方看過照片後認為「那根本不是避孕套，只是一個氣球」，並強調「我到目前為止，從未使用過避孕套，不曉得避孕套是長得甚麼樣子」，況且店內只有他一名廚師，不可能在烹飪過程中掉入異物也不知。

至於事件中的外賣員則表示，從食店接過食物已立即送往張男家中，「中途沒有打開過，我送外賣從來就沒有過打開別人的東西」。

當局已介入調查，網民形容事件令人不安，「這可能是有人故意陷害，若然商家這麼幹，是不想活了嗎？」、「看到避孕套已經作嘔，還是用過的，以後一定有陰影」、「所以我從來不叫外賣」。