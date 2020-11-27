趣一趣│《哆啦A夢》粉絲製主題方包　切片秒見叮噹大雄同埋佢！

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【多啦A夢／叮噹／大雄／技安】《哆啦A夢》人氣不減，其主題產品屢見不鮮。日本有粉絲索性用方包作畫，「繪製」相關角色與道具。影片所見，整條方包內外也分別繪有圖案，切片後可見內藏哆啦A夢、大雄、技安與隨意門的樣子，非常趣緻。（Twitter帳號「zumickey0719」）

日本有網民自製《哆啦A夢》主題方包。（Twitter帳號「zumickey0719」影片截圖）

+8
+8
+8
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社　喵星人升呢做神超得戚

日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）

同場加映：日本神級紙皮高達DIY

日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）

+4
+4
+4
同場加映：巴西藝術家透明膠修復破爛木家俬

巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）

+4
+4
+4
同場加映：玩家自製放大版Switch電視櫃　打開Joy-Con儲物好實用

日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）

+13
+13
+13
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡　打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴

日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）

+10
+10
+10
趣一趣|日清元祖雞汁泡麵吉祥物大變身　切出夏天狂野「菠蘿雞」
趣一趣│任天堂巨型Game Boy屹立鄉郊路邊　真身竟是私人郵筒？
趣一趣│疫情下日本推「笑容口罩」　露齒「假笑」嚇親網民
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。