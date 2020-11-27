趣一趣│《哆啦A夢》粉絲製主題方包　切片秒見叮噹大雄同埋佢！

【多啦A夢／叮噹／大雄／技安】《哆啦A夢》人氣不減，其主題產品屢見不鮮。日本有粉絲索性用方包作畫，「繪製」相關角色與道具。影片所見，整條方包內外也分別繪有圖案，切片後可見內藏哆啦A夢、大雄、技安與隨意門的樣子，非常趣緻。（Twitter帳號「zumickey0719」）
日本有網民自製《哆啦A夢》主題方包。（Twitter帳號「zumickey0719」影片截圖）
((̵̵́ ̆̂̑͟˚̩̮ ̆̂̑)̵̵̀)— izuyo (@izumickey0719) April 26, 2020
ドラえもんのパンを焼きました🍞@doraemonChannel #ドラえもん #doraemon#手作りパン #homemadebread pic.twitter.com/B8gn40CVhk
今日はドラえもんの誕生日🎉— izuyo (@izumickey0719) September 3, 2020
どこでもドアのパンを焼きました🍞@doraemonChannel #ドラえもん #doraemon#ドラえもん誕生祭2020#ドラえもん誕生日 #金太郎飴パン pic.twitter.com/s5lJTPG4eO
ドラえもん食パン🍞②— izuyo (@izumickey0719) September 2, 2020
焼きました((̵̵́ ̆̂̑͟˚̩̮ ̆̂̑)̵̵̀)
色は天然素材でつけました。#ドラえもん #食パン #金太郎飴パン #doraemon #スーパーデコパン pic.twitter.com/fIzsAh6mtG
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
同場加映：巴西藝術家透明膠修復破爛木家俬
巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）
同場加映：玩家自製放大版Switch電視櫃 打開Joy-Con儲物好實用
日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡 打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴
日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）