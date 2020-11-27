趣一趣│粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包　切開秒見崩壞叮噹超搞笑

【多啦A夢／叮噹／大雄／技安】《哆啦A夢》人氣不減，其主題產品屢見不鮮。日本有粉絲索性用方包作畫，「繪製」相關角色與道具。影片所見，整條方包內外也分別繪有圖案，切片後可見內藏哆啦A夢、大雄、技安與隨意門的樣子，非常趣緻。（Twitter帳號「zumickey0719」）