PS5中午12時預購｜附預訂網址、價錢遊戲｜內地港版炒上8000人仔

【PS5售價/首發遊戲/PlayStation/PlayStation 5發布會】Sony凌晨舉行PS5發布會,除了之前惹人熱論的外形,今次還公布了機迷Fans等待已久的PS5 Digital Edition(無光碟盤)及Standard Edition(有光碟盤)價錢,並有更多遊戲,包括獨佔大作FF16(Final Fantasy XVI/FFXVI/最終幻想16)。香港地區已有發售詳情,內地則未有定案。縱觀官方PlayStation HK Facebook專頁留言,網民關注的竟然是《國安法》以及Sony會否觸犯「分裂國家」罪行?

先看看PS5香港售價、預售及發售日期▼▼▼

PS5預訂網址+PLAYSTATION PLATINUM SHOP位置▼▼▼

首發及新遊戲包括FF16(Final Fantasy XVI - Awakening)、惡魔靈魂Demon's Souls及Marvel’s Spider-Man: Miles Morales等▼▼▼

PS5手掣「DualSense」驚喜功能 ▼▼▼

PS5發布會懶人包|發售日期、定價、遊戲一覽 香港玩家失望了?

PS5將於11月12日正式發售,首發地區不包括香港,而是美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭及韓國,而11月19日會在「REST OF THE WORLD」發售。至於中國地區發布日期未有定案,Sony寫明「PS5 launch date for China is still under exploration and will be announced at a later date(PS5在中國的發布日期仍在探索中,將在以後宣布)」,發售無期。

Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited(SIEH)則宣布,PS5將於11月19日在香港推出,並有價錢及預購詳情。惟有網民於官方PlayStation HK Facebook專頁留言,指如果Sony於香港及中國內地發售PS5時間不同,或會違反《國安法》中「分裂國家」罪行,又稱屆時會「報國安」。

也有用簡體字名稱的網民解釋,「China指的應該是中國大陸,明年準備去香港買一台PS5」。另有網民認為,打機不應涉及政治。

更多網民精選留言▼▼▼

PS5問題在內地官方PlayStation中國微博同樣引起熱論。有內地網民表示會選擇「港行」版,也有網民希望「國行」版盡快推出,另有網民關注為何「REST OF THE WORLD」不包括中國內地。

更多網民精選留言▼▼▼

另外,內地PS5貼吧有玩家爆料,內地第三方賣家首批港版炒到最高8000元人民幣1部,比港版本身售價貴一倍。

