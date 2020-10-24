33屆香港小姐冠軍三圍、身高、學歷大公開　最平胸港姐超幸福

【港姐／香港小姐／港姐冠軍】電視廣播有限公司（TVB）於1973年接手舉辦香港小姐以來，截至2020年至今已誕生46名冠軍佳麗，今年港姐冠軍由大熱海外佳麗謝嘉怡奪得。 歷年港姐標榜「美貌與智慧」並重，但兩者均難以量化，《香港01》翻查資料後發現，自1988年「大美人」李嘉欣奪得后冠開始，主辦單位每年都有公布參選佳麗的年齡、三圍資料及學歷等，讓評判與觀眾參考。整合33屆港姐冠軍資料，發現有不少共通處，奪冠佳麗平均身高為168厘米，身材方面，由最「平胸」的30A至36E都有；雖然參選年齡限制為17至27歲，但冠軍港姐由18歲至25歲間。另外，多名港姐冠軍畢業於海外名牌大學，「10A港姐」麥明詩亦非最高學歷。

33屆港姐冠軍年齡、身高及體重▼▼▼

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由800多名科學家組成的非傳染性疾病風險因子協會（NCD Risk Factor Collaboration）曾進行研究，分析近百年來各國成人的平均身高及身高增長，其中香港女性平均身高為159厘米。綜合數據分析，33屆港姐冠軍的平均身高為168厘米，可見平均來說較一般香港女性高，其中李嘉欣、李珊珊及被評為「最hea港姐」的張舒雅等，身高都在170厘米以上，而張舒雅以179厘米成為高妹冠軍；而今年奪冠的謝嘉怡身高只有160厘米，是最矮冠軍。

港姐除了身高要達標，外界對其體型亦有要求，至今仍難逃「瘦是美」的觀念，33年來港姐平均體重為107磅，當中多人的體重少於100磅，包括楊思琦、劉倩婷、陳凱琳及馮盈盈，陳凱琳更只有87磅，成為最瘦冠軍。

港姐參選年齡限制為17至27歲，2000年前多名港姐冠軍只有18歲，包括李嘉欣、袁詠儀、李珊珊，而盧淑儀則只有19歲；不過，2000年後就沒有出現年齡小於20歲的冠軍佳麗，去年的黃嘉雯及今年的謝嘉怡都是25歲，已屬「最高齡」港姐冠軍。

33屆港姐冠軍三圍分布▼▼▼

翻查資料，難以找到1987年或以前佳麗的三圍數字，而自1988年李嘉欣參選該屆或以後，則能找到官方公布的資料，而無綫一向只公布參選佳麗的下胸圍數字。不過，多名港姐都擁豐滿上圍而為大眾所熟悉，其中李珊珊以36E驕人上圍受注目，郭羨妮的33D胸圍亦受關注，而陳凱琳以30A被稱為「最平胸港姐」，她當選後加入無綫，其後更因拍攝劇集與藝人鄭嘉穎結緣，婚後育有2名兒子，被喻為幸福港姐。

回顧33屆港姐冠軍資料▼▼▼

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香港小姐冠軍之最▼▼▼

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除了身材、年齡外，港姐亦着重佳麗的智慧學養，而學歷亦是其中一項考慮標準，歷年來有多位港姐冠軍具備大學學歷，當中翁嘉穗、向海嵐、劉慧蘊、張嘉兒及張名雅畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），該校成為「盛產」最多港姐冠軍的名牌大學。而加拿大西門菲莎大學亦不執輸，校友包括郭羡妮、陳凱琳及邵珮詩等。

近年社會大眾最熟悉的高學歷佳麗當然是「十優港姐」麥明詩，她除了是會考10A狀元外，更畢業於英國劍橋大學法律系，不過她的學歷並非佳麗中最高，1991年的冠軍郭藹明是美國南加州大學機械工程學碩士，至今仍是最高學歷的港姐冠軍。但學歷只是考量智慧的其中一環，卻非必然，例如中五畢業的李嘉欣參選，就以壓倒性的美貌奪冠，而袁詠儀亦沒有讀過大學，而朱晨麗則只有演藝深造證書。

2020港姐決賽靚相：

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《2020香港小姐競選決賽》冠軍謝嘉怡IG靚相：