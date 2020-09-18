SPT Mask口罩推學童、成人口罩買1送1優惠　9.19免費派48萬口罩

【SPT Mask】本港新冠肺炎確診個案最近稍為回落，但專家早前已警告冬天或出現新一波疫情。本地口罩品牌「SPT Mask」明天（9月19日）將以先到先得的方式，向65 歲或以上長者派發48萬個口罩，每人1盒；並推出買1送1的復課優惠，包括原售78元的30片裝3層過濾學生口罩，以及售價880元的50片裝N95級成人口罩。

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「SPT Mask」今早在facebook公布消息，表示明天下午3時將於全線健福堂中醫診所、黃祥華中醫診所及港專醫療中心派口罩，一共派發48萬個，65歲或以上長者均可獲發1盒50個裝成人口罩，先到先得，派完即止。

「SPT Mask」另推出買1送1復課優惠，市民可於明天至10月19日期間，購買30片裝「3層過濾口罩（學生）」和50片裝「N95級口罩（成人）」，兩者每盒分別原售78元及880元，折後即平均1盒39元和440元。

向長者免費派發共 48 萬個成人口罩，詳情如下▼▼▼

日期：2020 年 9 月 19 日（星期六）

時間：下午 3 時

對象：只限 65 歲或以上長者（每人均獲 1 盒）

地址詳情可瀏覽鏈結：https://bit.ly/3m77kZP

派發形式：先到先得，數量有限，派完即止

復課買 1 送 1優惠詳情▼▼▼

SPT Mask 三層過濾口罩 | 學生：原售價 $78

產品包裝：1盒 3 包，每包 10 片（共 30 片）

產品尺寸：約 145 毫米 x 95 毫米

• 通過以下 ASTM F2100 5 種測試，並已達到 ASTM Level 1 標準

• 細菌過濾效率（BFE）>= 99.5%

• 微粒過濾效率（PFE）>= 99.6%

• 通過抗合成血液穿透性測試

• 通過空氣壓力差測試

• 通過防火性測試

• 香港製造 Made in HK

SPT N95級口罩 | 成人（50片）：原售價 $880

產品包裝：1盒 50 片（獨立包裝）

產品特點：4層保護

• 細菌過濾效率（BFE）>= 99%

• 微粒過濾效率（PFE）>= 99%

• 病毒過濾效率（VFE）>= 99%

• 通過 GB19083-2010 標準

• 通過 YY0469-2011 標準

• 通過抗合成血液穿透性測試

• 獲得美國 FDA Certification of Registration

• 香港製造 Made in HK

本地口罩品牌「SPT Mask」明天（9月19日）將向65歲或以上長者派發口罩，每人1盒，先到先得。（fb「SPT Mask」圖片）

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