盤點2020年最美孕婦！陳凱琳懷孕激瘦面尖尖　同翻版林心如鬥手細

演藝圈女明星們不只擁有精緻臉孔，身材更是前凸後翹，更驚人的是她們懷孕時還能容光煥發，孕中狀態比單身時還要亮麗動人，王思平、趙孟姿、夏如芝、陳凱琳這四位2020最辣孕媽咪只有肚子隆起，身材依舊如少女般纖細，不信的話來看看她們的美麗身影就知道啦！

一、王思平

模特兒出身的王思平，今年二月閃嫁牙醫老公李世偉之後，相隔十二天就宣布懷孕喜訊，早前她在Facebook分享自己到台中飯店偷閒，換上Deep V泳衣展現好身材，上圍看得出明顯升級，身材辣到爆，即使當了孕婦還是名模架式依舊！（點圖放大↓↓↓）

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二、趙孟姿

同樣是名模孕婦的還有「孟孟夫妻」、許孟哲的太太趙孟姿，今年33歲的她從小熱愛戶外運動，身材原本就凹凸有致，懷孕後這位最辣孕婦更大膽挑戰海底寫真，宛如美人魚般窈窕曲線讓網友們全都瘋狂按讚，即使在卸貨倒數階段，還是辣得完全沒話說啊！（點圖放大↓↓↓）

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三、夏如芝

明星夫妻檔夏如芝和張捷同樣是受到網友喜愛的小夫婦，夏如芝懷孕七個多月時，遮住肚子部分根本宛如少女，懷孕只胖五公斤的夏如芝沈浸孕育新生命幸福氛圍中，渾身散發亮麗光彩，說是37歲的孕媽咪真的讓人不敢置信呀！（點圖放大↓↓↓）

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四、陳凱琳

鄭嘉穎與小他22歲的陳凱琳感情甜蜜穩定，去年生下一子Rafael之後，今年五月再度傳出二度懷孕的好消息。長相甜美、家境富裕的「高富美」陳凱琳號稱零缺點，即使懷孕中，纖長優美的曲線仍讓人看傻了眼，一點也不像懷孕六個月的孕婦呀！（點圖放大↓↓↓）

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