柳俊江被捕│雷康怡鬧離婚　網民誤會2件事　「帽」成熱門詞

【主播／新聞王子／柳俊江 /柳爺／雷康怡／愛情保鮮】前新聞主播柳俊江上周三（9月9日）在觀塘1間餐廳內，涉嫌與妻子雷康怡的25歲男友人毆鬥，2人因在公眾地方打架被捕，事件引起網民高度關注。《香港01》翻查Google Trends數據發現，「柳俊江」與其妻子「雷康怡」的搜尋熱度都急升，但原來不少網民有2大誤會，分別以為柳俊江因7.21事件或「打老婆」被捕。 消息指柳俊江與太太雷康怡疑婚變，正在分居，在不同政治陣營的討論區，都出現「打」、「老婆」及「帽」都成熱門相關留言，相信網民都關注柳俊的婚姻狀況。

柳俊江與太太雷康怡是出名的恩愛夫婦，沒料到感情生變。（ig圖片）

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消息指出，柳俊江正與其妻子雷康怡鬧離婚並已分居，上周三（9月9日）事發當晚，雷康怡與25歲男友人在觀塘偉業街1間茶室用膳，其間柳俊江突然出現與男子爭執，並互相拳毆對方，2人面部及手部受傷，警方到場將他們拘捕。

柳俊江一向予人「好男人」、「愛妻號」形象，更經常在社交網站「曬恩愛」。

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傳婚變柳俊江觀塘與妻男友人互毆被捕 柳︰正與妻子商討回應

柳俊江被捕消息傳出後，即引起網民熱論。《香港01》翻查Google Trends數據，見到「柳俊江」及「雷康怡」搜尋熱度都大幅上升。

「柳俊江」及「雷康怡」搜尋熱度都大幅上升。（Google Trends）

不過在「柳俊江」相關搜尋中，竟然有意料之外的關鍵字搜尋急增 ▼▼▼

從相關搜尋字詞中，相信有部份網民誤會柳俊江因7.21事件被捕，因當晚柳俊江曾到元朗現場，遭暴徒襲擊致頭破血流；早前民主黨立法會員林卓廷亦因7.21事件被捕，當時已有網民質疑是否當晚在場就會被捕，探問：「幾時拉埋柳俊江？」

重溫柳俊江於7.21事件遇襲經過 ▼▼▼

討論區網民對柳俊江被捕看法

《香港01》亦整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現不同陣營網民都熱烈討論「柳俊江被捕」這話題，取態雖然不盡相同，但都有關注點都相似。

連登討論區帖文與「柳俊江被捕」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「柳俊江打分居妻子男友被捕」，網民除了討論「柳俊江」、「老婆」、「妻子」等主旋律，亦有不少人關注今次是否「帽事（戴綠帽）」，而「綠帽（出現4次）」、「帽（出現10次）」、「戴帽（出現3次）」、「派帽（出現3次）」。

另外，網民亦有討論7.21事件，認為「7.21光環無了」，感嘆如果事件屬實，恐反證7.21事件白衣人用武力解決事件是「誰大誰惡誰正確」，認為「就算帽咗都幫唔落」。另有網民誤以為事件是「柳俊江打老婆」。

香港討論區帖文與「柳俊江被捕」相關熱門討論詞：

香港討論區較多人留言的「涉與妻子男友人互毆 柳俊江被警方拘捕」帖文，同樣有不少網民關注是否「帽事」，「綠帽」、「帽」、「帽事」字眼分別出現了33次、8次及5次。亦有網民批評柳俊江是「暴力份子」。

以上所見，連登討論區與香港討論區雖然網民雖然取向不同，但都關注事件是否涉及「戴綠帽」。

綜合多個facebook專頁，與「柳俊江被捕」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理消息傳出後「柳俊江被捕」相關帖文（9月18日下午3時至5時），各陣營11個facebook專頁共12個帖文中，「哈哈（HAHA）」數最多，有921個，其次「讚好（Like）」，有707個；「傷心」及「嬲嬲」則分別只有148個和18個。

「哈哈」數最多的是Speak Out HK 港人講地的「涉與分居妻男友人互毆 撐暴KOL柳俊江據報被警方拘捕 大家有咩同仍講？」帖文，共有258個「哈哈」，另有178個「讚好」，沒有人表達「傷心」。第2多「哈哈」的是「向香港警察致敬」的「【獨家】涉與妻子男友人互毆 柳俊江被警方拘捕」帖文，有239個「哈哈」、134個「讚好」，只有2個「傷心」。

至於最多「傷心」的是am730「涉與妻子男友人互毆 柳俊江被警方拘捕」帖文，共有82個，表達驚訝的「Wow」則有276個。其次是「無神論者的巴別塔」的「【獨家】涉與妻子男友人互毆 柳俊江被警方拘捕」轉載報道帖文，有26個「傷心」，「Wow」則有58個。

柳俊江：衝突沿於誤會

柳俊江下午5時49分於Facebook回應事件，指上星期三晚發生的衝突沿於一場誤會，他深深為自己行為致歉。並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。

柳俊江強調，「柳太是一位好太太、好媽媽，一切問題出於本人的誤解，和毫無理據的衝動，這點必須要澄清。請大家不要作沒有根據的猜測。對於網絡上其他的流言蜚語，本人不欲作進一步回應。我會一如以往地，全心全意愛我的家人。亦多謝各位朋友的關心，我們會如常生活」。

（ig）

本文統計《香港01》整理消息傳出後「柳俊江被捕」相關帖文（9月18日下午3時至5時），各陣營11個facebook專頁共12個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： 香港01 am730 信報 頭條日報 港人講地 向香港警察致敬 無神論者的巴別塔

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