趣一趣│日男癡漢上身邊吸貓邊練掌上壓　主子眼神死超爆笑

不少貓奴「吸貓成癮」，無時無刻都想對愛喵親親抱抱，甚至不時聞一聞牠們的氣味。日本有網民分享在家運動時的吸貓短片。片中他用白毛巾包臉，一邊做掌上壓，一邊吸貓氣，畫面搞笑。不少人看後紛紛調侃稱樓主吸貓上癮，行為似足「癡漢」或「癮君子」。（Twitter帳號「511254」）

日本有貓奴分享一邊運動，一邊吸貓的短片。（Twitter帳號「511254」影片截圖）

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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

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日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）