讓路問題口角　廣西3名電動車少女從後突襲　扯跌11歲踩單車女童

有時爭吵在所難免，但也不應該靠傷人報復。廣西省玉林市日前發生令網民震怒的事件，3名駕駛電動車的13歲少女，與另一踩單車的11歲女童疑因讓路問題口角，後來竟追趕並從後拉倒對方，女童直接從單車跌地，雖然身體沒有大礙，但卻造成心理陰影，甚至不敢單獨外出。當地公安已找到肇事者，但因3人年紀尚小，經雙方監護人調解後，她們須向女童道歉，並由家人承擔一切醫療費用。

9月6日，廣西省玉林市有3名13歲少女，與另一踩單車的11歲女童疑因讓路問題發生口角，她們後來駕駛電單車並從後拉倒對方。（網上影片截圖）

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事發於9月6日廣西玉林市一處小路，從閉路電視畫面顯示，11歲女童正在踩單車，惟後方突然有駕駛着電動車的3名陌生少女靠近，其中1人出手拉扯女童，導致她跌倒，個人物品散落一地，3人逃之夭夭。事後女童的母親將片段截圖和事發經過分享至網上，希望網民幫忙「緝兇」。

3名少女「飛車」拉倒11歲女童過程▼▼▼

據內媒報道，玉林市公安局玉州局周五（18日）表示已找到肇事3人，並指她們與女童因「道路通行問題」發生口角，之後駕駛電動車，追上女童並將其拉倒，醫院檢查後指女童右手關節擦傷，其他地方沒有大礙。由於肇事3名女孩未滿治安處罰的責任年齡，雙方監護人已達成協議，3人除了向事主賠禮道歉，家人也要支付醫療費。

受傷女童家人表示，女童並不認識3名傷人者，事發前更曾被3人潑水，已經沒有理會；認為今次雖然只是皮外傷，但心理陰影卻較大，女童甚至不敢單獨出門，希望3名少女真心悔改。

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