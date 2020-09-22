10月將發生天災人禍？一個星象藏恐怖預言　台專家：到12月都危險

2020年9月已過了一半，至今發生許多令人感傷遺憾的事，10月的運勢走向如何也特別引起關注。有台灣命理師根據星座分析，在10月10日這天會出現所謂的「魔鬼大十字」，將會發生不少天災人禍，必須格外留意。

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台灣命理師艾菲爾在《新聞挖挖哇》解析10月運勢，根據星座角度發現，在10月10日會出現「魔鬼大十字」的星象，即為「天空當中的4個角分別有4顆星星的一個對沖」，且整個10月的能量都很差，直到12月都不能掉以輕心，還有一些正在醞釀的事情會發生。

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根據星象顯示，在10月出門在外必須格外小心，到海邊或是山上都要小心有意外發生，更提醒如果有疾病的話，就要提早做健康檢查，不只一般生活，規劃旅遊的時候也要避免容易發生危險的地方。

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