搞笑諾貝爾獎丨5重外判買兇殺人案獲管理學獎　和平獎幼稚又爆笑

一年一度的「搞笑諾貝爾獎」結果揭盅！由科學幽默雜誌美國幽默科學雜誌《不可能研究年鑑》（the Annals of Improbable Research）主辦的搞笑諾貝爾獎（Annals of Improbable Research）日前公布得獎名單，受到疫情影響，頒獎禮只能於網上進行。「管理學獎」由殺手判上判案件獲得，事緣廣西地產商老闆斥巨款欲買兇暗殺與他產生官司糾紛的商人，最終殺手把工作外判再外判，結果全員被捕。而和平獎則由印度及巴基斯坦政府獲得，皆因兩國的外國人員在半夜做出「小學雞」行為，既幼稚又爆笑。 每組得獎團隊可獲得10萬億津巴布韋元，但得錢卻無所用，原因同樣搞笑！

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今年「搞笑諾貝爾管理學奬」得主是廣西的5名殺手，該宗奇案發生於2013年，廣西地產商人覃佑輝因商業糾紛，原以200萬元（人民幣，下同）買兇找殺手，欲暗殺其競爭對手魏某。沒料「暗殺生意」被5重判上判，先後涉及5名「殺手」，最後接單者認為10萬元報酬太低，主動聯絡暗殺對象，要求他配合演戲拍照交差。魏某其後向警方報案，涉案6人先後自首和被捕，廣西南寧中院最終在今年10月中作終審宣判，6人均被判囚。

👇👇圖片說明買兇殺人判上判案件👇👇

👇👇買兇殺人判上判案件外媒神標題👇👇

由於今年遇上新冠肺炎疫情，頒獎儀式改於網上進行，並按照傳統由諾貝爾獎得主擔任頒獎者，今年就請來2010年諾貝爾物理獎得主安德烈·海姆（Andre Geim）。評審更將醫學教育獎頒予美國總統特朗普、俄羅斯總統普京、英國首相約翰遜、巴西總統博爾索納羅、印度總理莫迪、墨西哥總統洛佩斯、白俄羅斯總統盧卡申科、土耳其總統埃爾多安和土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，總共9位國家元首，因他們以新冠肺炎病毒大流行讓全世界明白：政客比科學家和醫生更能對生與死造成即時影響。

至於和平獎則由印度與巴基斯坦政府獲得，因兩國的外交官員曾於半夜偷偷按對方的房門門鐘，並趁對方開門前逃跑，有關行為如小學生整蠱鄰居。材料科學奬則頒予一個證明冷凍人糞製刀是不可行的實驗團隊。美國肯特州立大學人類學助理教授埃倫（Metin Eren）高中時，聽過關於一名男子用自己的糞便製成鋒利的刀殺狗，再用肋骨造雪橇，遂與其他學者將人糞冷凍至攝氏零下50度，再銼出刀鋒嘗試切肉試驗，其實證實失敗，得出傳說為杜撰的結論。

由於今年遇上新冠肺炎疫情，「搞笑諾貝爾獎」頒獎儀式改於網上進行。（YouTube「Improbable Research」影片截圖）

每年一度的搞笑諾貝爾獎目的是表揚「認真地進行滑稽的科學研究」的科學家們，頒獎禮一般於美國馬薩諸塞州劍橋市的哈佛大學桑德斯劇院舉行，每位得獎者或得獎組合可獲60秒時間發表得獎感受，如遇超，由大會安排的小女孩會在台邊大喊「無聊」。得獎團隊可獲得10萬億津巴布韋元，但因津巴布韋實際早已放棄自己的貨幣關係，不論是10萬億還是10萬京的津巴布韋幣，現時價值都是零。

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