小鬼留4280萬台幣遺產　爸爸面臨更殘酷現實？台律師：背千萬房貸

台灣藝人小鬼黃鴻升16日離世，享年36歲。生前他為了讓爸爸可以一起住，咬牙決定買下4280萬元（台幣、下同）的84坪住家，並希望能在45歲前結清貸款，台灣律師蘇家弘點出如果家人想要留這個房子，那就要背下千萬房貸，並且因為這間房子購入不到2年，若有人想接手後轉賣又會有高達35％的房地合一稅。

↓↓↓小鬼離世留千萬遺產卻令家人負債？8張圖看清背後真相↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

你可能感興趣：

小鬼逝世│黃鴻升生前極節儉 擲4280萬台幣買豪宅全因爸爸一句話

小鬼爸爸最沉重的請求！親口拜託一件事 所有藝人都忍痛做到了

小鬼逝世｜黃鴻升「有錢沒命花」一語成讖 丫頭：想起來好難過！

小鬼逝世｜一張黃鴻升靈堂遺照令香港粉絲爆喊：一輩子的遺憾！

小鬼黃鴻升大約2018年購入位於北投的4280萬房子，原本打算目標再9年也就他45歲時還完貸款，沒想到卻突然離開人世，最新一集《新聞挖挖哇》中討論到若黃家人打算繼續留著這個房子，那每個月的負擔額相當可觀，他們推測房貸需月付10萬左右，若是黃家人要接手後轉賣，律師蘇家弘表示因為未滿2年中間還會有35％的房地合一稅。

相關圖輯： 傳小鬼黃鴻升浴室滑倒頭部受傷失救亡？ 點圖看事發經過↓↓↓

另外，律師蘇家弘談到小鬼黃鴻升的爸爸媽媽雖然早已離婚，但在當事人沒有特設遺囑的狀況下，小鬼黃鴻升的遺產就是爸爸媽媽一人一半。事實上，小鬼黃鴻升生前收入都給爸爸管理，自己則是每個月拿5萬元零用錢，平時花費也相當節省，只有收集公仔這個興趣。

相關圖輯： 2020年離開我們的演藝人 這一年真的夠悲傷了（點圖放大↓↓↓）

+ 18 + 18 + 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】