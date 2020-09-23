百佳大抽獎Q&A｜送3200萬元禮券　參加資格、登記6大重點一文看清

【百佳抽獎Q&A / 百佳派現金券】百佳早前申請了第二期政府保就業計劃，今日（9月23日）宣布推出全港市民有份的「誠心賞你」大抽獎，毋須到百佳消費都可參加抽獎，有機會獲得超市禮券，總值3200萬元。究竟如何參加？參加資格？如何登記？需要什麼資料？以下Q&A一文整合。

（百佳提供）

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政府要求百佳及惠康兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，而按政府要求，超市須向市民提供無附加條件的回饋方案，亦不可以涉及購物和會員優惠，故百佳宣布推出「誠心賞你」大抽獎，全港市民都可參加，有機會獲得超市禮券，總值3200萬元。

究竟參加資格是什麼？如何參加登記？需要什麼資料？以下6大重點一一解答。

百佳大抽獎6大重點▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

百佳10月向弱勢社群派4000萬現金食物券

另外，百佳將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，總值超過4000萬元，預計受惠人數逾20萬。現金食物券毋須申請，20個社福機構10月初開始派發現金食物券予有需要者。

（百佳提供）

20個社福機構包括香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衞理楊震社會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、香港家庭福利會、香港傷殘青年協會、香港傷健協會、香港單親協會、凝動香港體育基金、聖雅各福群會、香港復康會、善學慈善基金、伸手助人協會、香港認知障礙症協會、匡智會及黑暗中對話基金會。

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