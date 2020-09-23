女星蔣萍爆前夫偷食外母　被揭出軌下流回應：我一次搞定你們母女

老公的外遇對象是外母，原來不是電視劇的狗血劇情！日前，台灣前性感女團「Age48」成員蔣萍在節目中重提前夫外遇的事，當年她一直信任大自己14年的老公，沒想到對方竟在她的床上和其他女人翻雲覆雨，老公見東窗事發被迫交代時，極下流地說：「我一次可以搞定你們母女兩個」，蔣萍始知小三居然是媽媽。更令網民憤怒的是，她的老公將責任歸咎外母，說第一次「自然而然」發生關係時，他也是迫不得已，更揶揄說他不下手的話，「（外母）她也會找別人」。

台灣女星蔣萍日前在節目提到前夫出軌的事，小三居然是媽媽。（蔣萍fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣女星、前美魔女女團「Age48」成員蔣萍，日前在節目《今天大小事》聊到丈夫外遇時，再談到自己丈夫當年偷吃外母的事。她說當年結婚時，爸媽都極力阻止她嫁給一個大14歲的男人，她和前夫經歷了「家中革命」才成功結婚，但卻沒有童話故事的結局。

這段婚姻的頭幾年雙方也過得很幸福，大家都以為蔣萍的老公較年長，一定格外愛護她，可惜後來老公事業不順，留在家工作，蔣萍陪他的時間變少，幾乎獨力賺錢養家養小孩。蔣萍說其實老公和媽媽的年齡較貼近，二人只差7歲，「可能是我疏於和他溝通，他就和我媽媽在一起」。

最羞家的是，發現這段不倫戀的其實是蔣萍新搬來的鄰居，對方是命理老師，有天突然提醒她，「妳甚麼這樣傻，妳老公外遇很久了！」，蔣萍頓時晴天霹靂，鄰居還指她老公至少外遇半年，她聽後還不相信。

台灣女星蔣萍揭發前夫偷食時，對方竟然說「一次可以搞定你們母女兩個」。（《今天大小事》截圖）

+ 10 + 10 + 10

不過她回家後細心觀察，發現原本不愛洗澡的丈夫，近來一回家就會馬上洗，加上每次見他都擺出很累的樣子，老公在家工作明明能自己調節時間，但蔣萍留意到老公無論在她上班還是下班的日子，一找他都一定在睡覺，蔣萍心想老公到底什麼時候醒着，後來才知道老公在她上班的時間「將精力用光」，而且就在她的家、她的床上。

她有天向老公攤牌問外遇的事，老公突然不耐煩賤格地說：「我一次可以搞定你們母女兩個。」呆住的蔣萍這時才發現老公偷吃的是自己媽媽，老公一副渣男態度叫她自己問媽媽，殊不知她打電話給媽媽對方即掛線，上門拍門還吃閉門羹。蔣萍忍不住落淚，等了一會來應門的，是未知自己戴了綠帽的爸爸，她也不忍心告訴爸爸真相。

蔣萍哭着要老公解釋，他這時才說外母常常手腳痠痛，一開始想幫她按摩，「推着推着，然後就碰到（私處）」，因為外母沒反抗，就「自然而然」發生關係，還說「其實我也是不得已」，因為他是被外母挑逗，「而且我不跟妳媽媽的話，她也會找別人」，反說成是他犧牲自己才留住她媽媽沒出去搞三搞四。

蔣萍爸爸後來才知道戴帽，氣得和她媽媽分居，蔣萍也決定搬家，斷開和媽媽的聯絡，她媽媽後來搭上了另一名有婦之夫。蔣萍當時還很年輕，不願孩子在單親家庭長大，沒有馬上和丈夫離婚，甚至聽話將收入全給丈夫，由他理財，連物業都共同持有。

丈夫一直不工作卻擺出一副大男人模樣，蔣萍忍無可忍才提出離婚，幾番爭論下她願意不要孩子、不要樓，殊不知丈夫這時才告訴她，一早將她辛苦賺來的錢花光，最後她寧願什麼都放棄都要離婚。

蔣萍離婚後的10年從不提及丈夫搭上媽媽的事，到後來她和朋友組成女團Age48時，整個人變得正面，才終於釋懷，有勇氣提起往事。被徹底背叛的她回想自己的婚姻，反思可能是自己太專心工作，和老公溝通最多的，可能就是媽媽。她的媽媽16歲就被外婆迫結婚，經歷坎坷，根本沒談過戀愛，所以很羨慕女兒生活，卻錯愛了女兒老公，事件發生至今近20年，兩母女從未和解，多年來更只見面2次。

Age48是台灣當年號稱媲美少女時代的組合，平均年齡48歲的美魔女，平均身高約1.72米，個個擁有火辣身材。

+ 16 + 16 + 16

Age48還出過寫真。（寫真封面）

心理專家分析男人外遇真相：

+ 2 + 2 + 2

同場加映：即睇迷戀身體不同部位反映個性 ↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

同場加映：哪些星座可以為愛情原諒出軌👇👇👇

+ 7 + 7 + 7