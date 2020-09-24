無錢交租被趕出街　3子女傷病急求醫　單親媽舉牌：請來買我器官

印度喀拉拉邦（Kerala）柯枝市（Kochi）44歲女子桑蒂（Santhi）因無法負擔房租，以及子女的醫藥費，周一（21日）被房東趕走後與5名子女在拉武卡德鎮（Mulavukadu）一處空地露宿，桑蒂更舉牌聲稱「願意出售全身器官」，包括心臟；事件引起當地政府及傳媒關注，當局隨即派員處理，並將一家六口暫時安置在收容所。

自丈夫多年前拋妻棄子離家後，桑蒂一直獨力撫養5名子女。她說，任職唱片騎師的25歲長子拉杰什（Rajesh）原是家中經濟支柱，但數月前騎電單車時發生意外，至今仍在等待進行手術；23歲的次子雷尼特（Renjith）胃部長有腫瘤，身體一直欠佳；21歲的第三子薩吉斯（Sajith）在戲院工作，但受疫情影響失去收入；同為11歲的幼子及幼女仍在求學中，其中女兒早前遇到交通意外頭部受創，至今尚未痊癒。

桑蒂本來任職駕駛教練，但由於要照顧孩子，不得不辭去工作，「現在我們一家完全沒有收入，不僅無法支付醫藥費，連房租都付不起，而且還欠下200萬盧比（約21萬港元）的債務，這簡直令我走投無路，因此才逼不得已出售自己的器官。」

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桑蒂的悲慘遭遇引起當地民眾關注，紛紛呼籲政府介入，在網上留言稱「竟然絕望到要賣器官，太可憐了」、「祈求疫情早日結束，多少家庭因此而破碎了」、「願有心人好好幫助她一家，救人一命勝造七級浮屠」。

當局其後表示，桑蒂一家人已被安置到附近的收容所，並有慈善組織同意代為支付約6個月的租金及她的子女的學費。