大哥阿嫂靠老人家湊孫6年　阿妹不忿：唔湊又唔理，生嚟有咩意思

照顧小朋友絕對是父母責任，但不少在職父母無暇照顧孩子，選擇讓家中4大長老代為看顧。最近有女網民大呻哥哥與大嫂自做父母後，一直把小朋友交給父母照顧，飯前數分鐘才到父母家，飯後坐一會便急腳離開，甚少主動幫忙，連樓主放假時亦要幫手湊B，猶如無假放，批評哥哥與大嫂不負責任，「點解要生佢出嚟？」。

有女網民大呻哥哥與大嫂自從生B後，一直只把小朋友交給父母照顧，反而夫妻二人就遊手好閒。（《BB來了》劇照）

該女網民最近於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示本來與父母同住，而阿哥與大嫂則住附近，但他們生小孩後，長期把小朋友放在父母家中，晚上吃飯前幾分鐘才上來，吃飯後便「拍拍屁股走人」，懶理小朋友。

樓主坦言，見到媽媽如此辛苦湊孫，於是想幫忙，無論放工後或放假時都要一同湊B，即使假日在家亦未能休息，「個bb好似變咗係我個bb咁，好影響我生活。相反，個bb嘅父母就逍遙自在，唔知呢啲日子幾時先到頭」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

小朋友至今已6歲，樓主指小朋友由出世至今都被兩老照顧，擔心將來她嫁人離家，無法幫忙減輕父母負擔，「無咗我幫手，兩老實仲攰。」

樓主更狠批大哥與阿嫂不負責任，「真心覺得生仔真係要考牌先好生，無做好做人父母嘅責任，點解要生佢出嚟？生咗又唔湊又唔理，長期擺個小朋友喺人哋屋企，生嚟有咩意思呢？」。

樓主批評大哥與大嫂不負責任，「點解要生佢出嚟？」（《BB來了》劇照）

網民紛紛留言同情樓主的慘況，又指其實樓主與家人太心軟，「依家好多人只係人有我有咁拼命生，有祖父母湊嘛，係老奉個種」、「做乜落手湊，邊個唔夠狠、邊個仲忍緊。您睇BB佢父母幾風流快活就知道呢招work啊年輕人」、「洗定個細路腦，話老豆老母唔要佢，大個淨係對爺爺嫲嫲好就得啦」、「都係嗰句啦！無錢無時間無空間就唔好生」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）

↓↓↓↓↓同場加映：一湊二港媽壓力爆煲↓↓↓↓↓

+ 7 + 7 + 7

↓↓↓↓↓同場加映：悲劇家庭10大因素↓↓↓↓↓