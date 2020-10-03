恐怖！台男夜晚晾衫驚見「他們」掛衣架　原來白衫最邪

如果你的陽台晾了衣服，請先去收衫！農曆七月鬼節的民間禁忌不少，YouTube頻道「迷上癮」分享了一則在鬼月親身經歷的靈異事件，正是與露台晾衫有關，到了深夜晾衣架上看到的不止有衣服，還有「他們」的身影...

單位露台連住客廳及睡房，採光及通風度也很好，因此台男經常打開露台的落地窗。（影片截圖）

某年正值炎夏的八月，一位台男搬進一間兩房一廳的單位獨居，露台很大，連住客廳及睡房，由於採光及通風度很好，加上位於高層，他經常打開露台的落地窗。而身為上班族，他通常都要在晚上做家務，將洗好的衣服晾在露台。

而發生靈異事件的當晚，他跟平常一樣，在晚上等衣服洗好，再在露台上晾好衣服，當時已深夜12時，他感到眼睡意襲來，便到睡房睡覺。

至凌晨3時多，他被一種奇怪的聲音吵醒，感覺是從陽台那邊傳來，由於他正處於半夢半醒的狀態，心中疑惑究竟是什麼聲音，當他思緒變得愈來愈清晰，聲音也變得愈來愈清楚，似乎是有東西在敲打落地窗的聲音，聽去來像是衣架，因為可以聽到外面有風吹的聲音，心想着因為風太大令晾衣的架子撞到玻璃而發出的聲音。

台男通常都要在晚上將洗好的衣服晾在露台。（影片截圖）

此時，突然傳來一連串的撞擊聲，還有衣架掉到地上的聲音，台男覺得好奇爬起來查看，想不到的是往露台一看，怪異的事發生了，他見到衣架上掛了很多人，那些人是穿着衣服吊在上面，像是掛在露台的晾衣架上，而且只有白色衣服上才有人，他們每個人的臉色都很蒼白，眼睛發紅突出，並張大嘴巴看着他，他被眼前的情況嚇得動彈不得。

時間過了不知多久，衣架上的人開始晃動起來，不過動作很生硬，手腳還是僵硬的往下垂，且一直晃動，像是要從衣架晃出來一樣，台男覺得不對勁，立即關上露台的落地窗，但在關窗之際，看到有張臉直瞪着他，而對方更已站到地上。

台男看到愈來愈多「人」晃下來，突然間想到客廳的落地窗也是打開了，這群「人」的目光開始向客廳的方向，他心知不妙，一股腦兒直衝出客廳想要關上落地窗，但當他出到客廳時，只好轉向大門逃走，因他已見到有「人」踏進客廳，他打開大門連跑帶跳的跑樓梯慌忙逃走，為了活命，他赤着腳跑到大街上，手腳被擦傷流血，只管一直跑一直跑，心跳聲劇烈到自己也聽得到。

台男跑到住在附近的朋友家中，朋友問他發生什麼事也充耳不聞，只是不停喘氣，並立即望向露台，只見到數個衣架。翌日中午他才敢返回自己家中，發現房間及客廳地上也有數件連衣架的白色衣服，而露台晾衣架上的衣服也散落在地上，像是打完風一般混亂。台男於是急急退租，並從此習慣在入夜前，收回晾曬在露台的衣服。

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