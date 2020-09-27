竹內結子逝世丨幕後被封「慰勞品女王」　送禮劇組有4大窩心準則

【竹內結子/慰勞品女王/逝世】日本女星竹內結子周日（9月27日）被發現於東京家中逝世，終年40歲，當地警方初步懷疑她死於自殺。竹內結子生前拍攝多套影視作品，包括港人熟知的電影《藉著雨點說愛你》、電視劇《冰之驕子Pride》等，不但幕前演出讓觀眾印象深刻，竹內於鏡頭後對劇組的關心更打動影迷，令她有「慰勞品女王」之稱，可謂人美心更美。

竹內結子周日（9月27日）被發現陳屍東京住所。（Ig「yuko_takeuchi0401」）

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日本演藝界中，向來都有「慰勞品」（差し入れ）的不成文規定，即一眾演員於工作過程中私下送禮物給幕後工作人員，以感激他們的辛勞。這些窩心舉動原本只在熒幕後出現，惟近年愈來愈多員工在網上「爆料」，分享演員的小禮物，其中竹內結子更有「慰勞品女王」的封號。

竹內結子早年曾分享自己選擇慰勞品的準則，在食物方面，偏向購買方便入口和不會太重口味、地方限定或期間限定的小食，讓人有懷舊感覺的食物也是選擇之一，可見她絕不馬虎，全部經過精挑細選。

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除了竹內結子，在日本演藝圈中，男演員小栗旬同樣以別出心裁的慰勞品聞名。他曾透露自己經常花一半演出酬勞於慰勞品上，更會大搞新意思，例如請來拉麵攤檔到拍攝現場，甚至開設自家「喫茶小栗」、「綾野商店」等，讓工作人員小歇，亦曾訂製100套MA-1飛行外套，「團魂」滿滿▼▼▼