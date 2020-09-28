韓星上鏡秘訣？身高減呢個數變體重　練習生餓到自製「偷食」工具

韓流成功打入全球市場，愈來愈多人關注韓國「造星」秘訣。有練習生最近在YouTube影片透露女偶像出道前的生活，包括簽約後的禁忌，男女練習生相戀的情況，並大談女藝人的「標準身材」，指出有公司會將身高減去120，當作目標體重，要求非常嚴苛。

練習生時期寂寂無名，不少人中途退出，但競爭壓力非常大，大約只有二、三成練習生能成功出道。（YouTube「AYO 에이요」影片截圖）

YouTube頻道「AYO 에이요」日前邀請8年練習生賓荷娜（빈하늘）和前練習生崔禮珍（音譯，최예진），解答外界對練習生生活的提問。對於身材和體重，禮珍稱曾聽聞有經紀公司提出驚人要求，量度藝人的身高並減去120，便是她們的目標體重；假設有人高164厘米，其體重則必須為44公斤，才會最上鏡。

荷娜就指，練習生往往要在短時間內減重，有時只喝了檸檬水，便要應付一整天的舞蹈堂、外語堂和歌唱練習等，練習生彼此都會互相打氣。她透露早年曾自製「偷食」小工具，到文具店買麻繩，並綁着書包，從宿舍吊到街上，放入炒年糕後再拉回宿舍，以避開經紀公司的耳目。

她們表示，經紀公司普遍與練習生簽訂1至3年合約，其間絕不能參加其他公司的甄選，否則便會違約，未來星途也會受影響。至於「戀愛禁令」，普遍公司都不准旗下藝人交往，但荷娜透露練習生之間偷偷拍拖的情況經常發生，由於作息和行程較一致，話題也較相近，「俊男美女經常見面，很大機會撻着愛火花」，然而絕不能被公司發現，因此練習生們不時刪除通訊軟件的紀錄。

出演韓劇《夫妻的世界》爆紅的韓素希曾提及如何管理身材，她身高1.65米，體重原本維持在47公斤左右，但她在拍劇期間採用「極端減肥法」，不吃早午餐，晚上只吃小量雞胸肉，甚至連水都沒喝，減至45公斤▼▼▼

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