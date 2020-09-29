指甲油哥羅芳超標逾1400倍恐致癌　内地名創優品：供應商責任

內地名創優品再有產品被驗出毒素超標！該公司其中一款代理的「一步可剝指甲油」被驗出含內地禁止化妝品添加的「三氯甲烷」（俗稱「哥羅芳」），含量超標逾1400倍，人體吸收後或有致癌風險。上海藥監局已要求名創優品停止銷售及生產相關產品，而涉事店舖店長於消息公布後一度回應指，已無售賣不合格貨品，並指店舖只負責銷售，產品質素責任在於供應商。

被驗出含有內地化妝品禁用物質「三氯甲烷」（俗稱「哥羅芳」）的產品為內地名創優品代理的「一步可剝指甲油」，當中哥羅芳含量超標逾1400倍。（網上圖片）

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上海市藥品監督管理局上周公布《2020年第1期化妝品監督抽檢質量公告》，當中一款由偉思客（天津）生物科技公司生產、於上海市靜安區品立百貨店名創優品出售的「一步可剝指甲油」（7毫升），驗出含內地化妝品禁用物質「三氯甲烷」（俗稱「哥羅芳」），含量為每克589.44微克，高出國家標準值每克0.4微克逾1400倍。

報告同時提到，相關企業曾就檢測給果上訴，經深圳市藥品檢驗研究院複檢後，結果仍不合格。上海市藥品監督管理局公布報告後表示，已要求相關企業暫停生產及銷售，並及時召回不合格產品，亦已對生產商開展調查。

上海市藥品監督管理局的報告提到，名創優品及生產商曾就檢測給果上訴，經深圳市藥品檢驗研究院複檢後，結果仍不合格。（報告截圖）

指甲油毒素含量超標消息曝光後，涉事名創優品分店的店長一度向傳媒表示，不合格商品去年被抽檢，店鋪只負責銷售，產品質量問題屬供應商責任，「具體的問題肯定是供應商那邊的問題」。

名創優品事後指，相關指甲油出廠前由權威第三方檢測機構進行檢驗、大貨檢測，報告中各項指標均符合國家標準。公司同時主動將產品下架，於去年10月30日起停售產品，並表示已購買指甲油的客人「可以帶產品來門店，看怎麼進一步處理」。名創優品接獲藥監局檢測結果後，已找來另一檢測機構複檢，結果顯示藥監局抽檢的同批次產品中，兩次複檢結果均屬「合格」，目前正嘗試向當局申訴。

內地傳媒指出，三氯甲烷具有麻醉作用，主要用於中樞神經系統，對心、肝、腎均有損害，更有致癌可能。三氯甲烷常用作溶劑、洗滌劑和各種帶色化合物的提取劑，被世界衛生組織（WHO）列為2B類致癌物。

事實上，內地名創優品產品曾多次被驗出質量問題。2018年1月，名創優品其中一款「壹加壹珠光帶刷眼影筆」被檢出含過量有害物質砷；今年4月，由深圳市悅華龍化妝品有限公司生產的「MINISO雨後茉莉香水（空中花園）」則被驗出鄰苯二甲酸二異辛酯（DEHP）不符合規定。而今年6月，上海市市場監督管理局亦檢出，名創優品經銷的一款「KaKao Friends」單耳蘋果碗的三聚氰胺遷移量不合格。

內地不時有品牌爭議，即看出名例子！

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