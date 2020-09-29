復課面授丨學校要求小學生日日帶隔板往返校園　家長：帶菌回家？

【復課／上課／開學／中小學】新冠肺炎（COVID-19）第三波疫情稍為緩和，本港學校今日（29日）起恢復所有年級的面授課程，學生們都要回校上課。有家長在facebook發文，指孩子所讀的小學要求學生每天帶隔板往返校園，以減低互相傳播病毒的風險，惟家長們擔心小學生難以自行清潔，此舉等同將病毒帶回家，批評學校「堅離地」。

不少學校都在課室設置隔板，減低學生之間互相傳播病毒的風險。（示意圖，資料圖片）

該網民投稿至fb專頁「家長Secrets」，指孩子所讀小學9月頭出通告，學校訂製了隔板並會於上課後派發予每一位學生，學生每天須帶返學校使用，以阻進食時噴出的飛沫或嘔吐物，減低傳播病毒的風險。

有學校通告要求，學生每天須帶隔板回校使用。（fb「家長Secret」圖片）

該家長引述學校稱，隔板需由學生自行清潔，「小學生喎，自己清潔消毒再放入書包？會唔會變成每日將人哋啲飛沫都帶埋返嚟？我要每日全書包連書連簿一起洗一次嗎？堅離地！」其後不少家長都致電學校投訴，老師口頭上回答此措施於全日復課後才會使用。

帖文隨即引起熱議，很多人都不明白為何要安排學生拿回家，「日日攞晒啲菌返屋企，好唔衛生囉！」、「學校意思係唔想教學生抹？預咗要家長搞？」直言小一、小二生難以處理，「（隔板）又重又論盡」，「不如話搬埋張枱返去自行清潔」。

同場加映：日本學校復課的防疫措施▼▼▼

日本全國中小學於上周開始復課，不少學校加強防疫措施。（神戶新聞視頻截圖）

+ 2 + 2 + 2

同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

擔心兒子長時間Zoom上課加深近視？港媽一招解決▼▼▼

同場加映：Zoom加背景教學 分享超靚背景

今年受新冠肺炎疫情關係，不少學校都改於網上舉行開學禮，Zoom成為常用軟件。要令自己的Zoom更新鮮、突出及個人化，其實可以試試更改自訂背景，做法非常簡單。

Zoom自訂背景教學▼▼▼