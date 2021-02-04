日本雜誌送《哆啦A夢》法寶　DIY「記憶麵包」不是夢 | 趣一趣

【哆啦A夢 / 叮噹 / Doraemon】要數《多啦A夢》最實用法寶，「記憶麵包」必在其中。只要吃下麵包，便可輕易記下事前印在包上的知識。日本雜誌《小學一年生》去年曾以附錄精品方式送出「記憶麵包模」，及後該書再次送出同款「法寶」，引發網民熱話，指其完成品似足真正的「記憶麵包」，還可用來製作曲奇，令人很想擁有。 （Twitter帳號「sho1hen」）