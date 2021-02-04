日本雜誌送《哆啦A夢》法寶　DIY「記憶麵包」不是夢 | 趣一趣

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【哆啦A夢 / 叮噹 / Doraemon】要數《多啦A夢》最實用法寶，「記憶麵包」必在其中。只要吃下麵包，便可輕易記下事前印在包上的知識。日本雜誌《小學一年生》去年曾以附錄精品方式送出「記憶麵包模」，及後該書再次送出同款「法寶」，引發網民熱話，指其完成品似足真正的「記憶麵包」，還可用來製作曲奇，令人很想擁有。 （Twitter帳號「sho1hen」）

日本有雜誌以附錄精品方式送出《哆啦A夢》法寶「記憶麵包」模具。（Twitter帳號「sho1hen」圖片）

日本有設計師製作可識辨認咖啡與牛奶的玻璃杯。（Twitter帳號「keltoto」圖片）

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」　零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

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👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH　貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇

日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）

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