心臟病7大症狀＋預防方法一文看　每年致數千港人死｜世界心臟日

【心臟病／心臟衰竭症狀、預防／世界心臟日2020】今日（9月29日）是世界心臟日，喚起對心血管疾病關注。《香港01》翻查衞生署衞生防護中心數據，心臟病是香港疾病第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎，而每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡，不容忽視。究竟心臟病、心臟衰竭有什麼症狀、病徵，以及要如何預防？本文一一解答。

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心臟病是什麼？

心臟是血液循環系統中樞，若它無法正常運作，各器官功能便大受影響，而心臟病是香港疾病中第3大「殺手」，僅次於癌症和肺炎。

根據衞生署衞生防護中心「二零零一年至二零一九年主要死因的死亡率」，香港每年每10萬人中，有70至近百人因心臟病死亡（癌症每年每10萬人有170多至近200人；肺炎則每年每10萬人有40多至逾120人）。

2001至2019每年心臟病死亡人數（每10萬人計）▼▼▼

另外，根據政府統計署2018年11月至2019年2月間進行的住戶統計調查，有166,000名港人患有心臟病。而因心臟病死亡數字上以男性較多，按衛生署衛生防護中心2018年數字，共有3,332名男性因心臟病死亡，女性則有2,756名。

患有心臟病港人數目（2018/19年調查）▼▼▼

2018心臟病死亡男女數目▼▼▼

作為本港疾病第3大殺手，心臟病絕對不容忽視，究竟心臟病、心臟衰竭有什麼病徵症狀？哪些是高危人士？又要如何預防？以下一一解答。

心臟病病徵及預防方法

心臟是人體最重要器官，需要好好保護，一旦響起警號就要留神！以下心臟病高危成因、先兆症狀及預防方法，大家要時刻注意。

心臟病8大成因 +7大症狀▼▼▼

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心臟病6招預防方法▼▼▼

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以上數據來自衛生署衛生防護中心及統計處

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子宮頸癌6大徵狀▼▼▼

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6類高風險人士 + 預防方法▼▼▼

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