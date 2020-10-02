特朗普確診｜2天前首場辯論揶揄拜登常戴口罩　網民：現眼報！

距離美國總統大選僅約1個月，美國總統特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）證實確診新冠肺炎（COVID-19），特朗普日前才與民主黨候選人拜登進行首場電視辯論，其中特朗普取笑拜登戴口罩的一幕，立即在社交網站翻紅，不少網民更上傳梗圖（Memes），幸災樂禍地稱特朗普是「現眼報」，指他應「看看你自己（的下場）」。

9月29日，美國總統特朗普在俄亥俄州克利夫蘭進行首場總統大選辯論，當時還拿出他的口罩，笑言：「我不會像他（拜登）那樣戴口罩」。（AP）

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特朗普美國時間周四（10月1日）晚上在Twitter公布確診消息，網民隨即想到2天前，特朗普在首場競選辯論中嘲笑拜登經常戴口罩，當被問及疫情等問題時，特朗普指出，「看，我這裏就有口罩，每當我認為有需要時便會戴上」，強調當時所有入場者均已接受病毒測試，並遵守社交距離措施。

特朗普更揶揄拜登的戴口罩習慣，說「我不會像他那樣戴口罩，每次看到他，他都戴着口罩；即使他在200呎外說話，仍會戴着我未曾看過的大口罩現身」，形容對方不敢將競選集會舉辦得太盛大。

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特朗普感染新冠肺炎消息一出，Twitter即出現「#TrumpHasCovid」標籤，網民紛紛轉載特朗普取笑拜登戴口罩的片段，反指他自取其辱，又上傳各式各樣「恥笑」的Memes圖，表示「還記得他笑拜登太常戴口罩嗎？」。

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