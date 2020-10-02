特朗普確診│香討網民講「恭喜」　「預言圖」令阿森一族成熱搜

【美國大選／特朗普確診／新冠肺炎】距離美國總統選舉僅1個月，競逐連任的特朗普（Donald Trump）於美國時間10月1日晚在Twitter發文，表示自己與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新型冠狀病毒，現正接受隔離。較早時白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診，她於9月29日曾與特朗普一同乘搭空軍一號專機到俄亥俄州克里夫蘭參加首場總統候選人辯論，特朗普疑被她傳染。 新冠肺炎爆發至今，特朗普一直抱持「從寬抗疫」的政策方針，他與副總統彭斯等親信幕僚出席各大重要場合普遍都不帶口罩，又聲稱服用抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）可預防新冠肺炎，如今他確診，隨即引起全球網民關注，由於長者感染新冠肺炎後的死亡率遠高於年輕人，故不少網民都想知道特朗普年齡；而網上曾流傳《阿森一族》（The Simpsons）「特朗普」瞓棺材的圖片，雖然官方早已澄清是假圖，但因網民印象深刻，亦令阿森一族成為相關熱搜詞。香港網民對特朗普確診的反應不一，其中較多親建制網民的「香港討論區」，許多人都留言說「恭喜」，足見幸災樂禍心態。

「特朗普」、「Donald Trump」及「Trump」在Google Trends搜尋熱度：

「特朗普」、「Donald Trump」及「Trump」於10月2日在Google Trends搜尋熱度，可見「Trump」單字遠較中文的「特朗普」更多人搜尋。（Google Trends截圖）

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根據Google Trends數據，香港時間今午近1時，特朗普於Twitter發文表示自己與太太梅拉尼婭確診感染新冠肺炎，「特朗普」、「Donald Trump」及「Trump」的搜尋熱度隨即急升，約20分鐘後始逐漸回落，相信是因大部分網民已從新聞報道及社交媒體得悉特朗普確診的消息，值得留意的是，「Trump」字眼的搜尋熱度竟然比「特朗普」和「Donald Trump」高，估計網民認為打英文比打中文搜尋快，或因網民經常稱特朗普為「侵侵」，當提到特朗普時第一下會想起「Trump」字。

與「特朗普」相關人氣竄升搜尋：

在「特朗普」相關搜尋中，「預言 特朗普」、「約翰遜」、「阿森一族 特朗普」、「特朗普 兒子」及「特朗普 幾多歲」等都是人氣竄升搜尋字眼。美國長壽喜劇動畫影集《阿森一族》已播放了30年，動畫畫面經常於現實中上演，被網民喻為「神預言」卡通，該節目早於2000年就指特朗普會當選美國總統，結果特朗普真的勝出2016年大選。數月前網上流傳《阿森一族》「特朗普」躺在棺材的畫面，雖然《阿森一族》官方曾澄清圖片是偽冒，官方卡通並無這一幕，但有關圖片不時被網民翻炒，變成「以假亂真」，如今特朗普確診新冠肺炎，令「預言」和「阿森一族」都成為網民熱搜。

網上曾瘋傳《阿森一族》（The Simpsons）特朗普瞓棺材的圖片，但官方曾澄清圖片是偽冒，官方卡通並無這一幕，有關圖片在特朗普確診後再被翻炒。（Twitter截圖）

而英國首相約翰遜今年3月26日確診新冠肺炎，他與特朗普同為國家元首，且曾提出「群體免疫」論，與特朗普在抗疫政策上同樣備受評擊，因此特朗普確診後，網民想起約翰遜亦曾確診，令其關注度上升。

特朗普次子Eric Trump今年5月曾表示預測11月3日大選後新冠肺炎疫情會神奇地消失，引起網民熱議，惟其父親特朗普在大選前約1個月確診，網民憶起Eric Trump的言論，令他亦成為熱搜相關詞。

長者感染新冠肺炎的死亡率是年輕人數十倍，因此不少網民都搜尋「特朗普 幾多歲」，憂慮他的健康狀況。特朗普生於1946年，即已年屆74歲，按年齡計算，絕對算是新冠肺炎的高危族，而其對手拜登則77歲，由於兩人曾同台辯論，外界亦關心拜登會否染疫。

與「Donald Trump」相關人氣竄升搜尋：

在「Donald Trump」相關搜尋中，「boris johnson」、「simpson donald trump」、「how old is donald trump」為人氣竄升搜尋字眼，約翰遜、《阿森一族》、特朗普年齡同為關注點。值得留意的是，網民搜尋「Donald Trump」時，同時會搜尋「obama」，即美國上一任總統奧巴馬，估計網民關注前總統會否都有機會染上新冠肺炎。

與「Trump」相關人氣竄升搜尋：

在「Trump」相關搜尋中，「boris johnson」、「simpson trump」同樣是熱門搜尋，較特別的是網民搜尋「trump bleach」，相信是因特朗普曾提議民眾研究注射漂白水對抗新冠肺炎，如今他確診，網民嘲諷地建議他親身試驗，因此漂白水成為熱搜詞。

特朗普曾提議民眾研究注射漂白水對抗新冠肺炎，如今他確診，網民嘲諷地建議他親身試驗。（Twitter截圖）

綜合本港多個facebook專頁，與「特朗普確診」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理今日與「特朗普確診」相關帖文（10月2日早上11時至下午5時），在198個facebook專頁共242個帖文中，「讚好」數最多，有46,390個；排第2的是「哇」，有25,123個；第3則是「喊」，有18,522個；另亦有不少網民按「哈哈」，有15,587個。

立場新聞的帖文佔最多「讚好」及「哇」數，分別有5666及11,274個，網民讚好相信是因該媒體對特朗普確診作出報道及希望他「早日康復」，而「哇」數較多是因網民對國家元首確診表示驚訝。

「哈哈」反應最多的是建制派新民黨成員李梓敬的Facebook專頁帖文，有1554個「哈哈」，他於帖文寫道「民主能醫百病」，追蹤此專頁的網民都對特朗普反感，得悉他中招因此留言鼓掌表情符號，又嘲諷地問「飲咗消毒水未？」。

討論區網民對「特朗普確診」的看法

除了facebook，《香港01》亦整合平日政見不一的連登討論區與香港討論區的帖文，發現兩邊網民取態各有不同。

連登討論區帖文與「特朗普確診」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「特朗普對武漢肺炎快速測試呈陽性反應！」中，「拜登」成為最熱門討論字眼，出現52次，不少人關注他日前才與特朗普出席首場大選辯論，憂慮他會被特朗普傳染，指出「拜登分分鐘都中埋」。「中共」亦為熱門討論詞，出現17次，特朗普經常批評中國，網民認為他確診「中共最開心」。而副總統彭斯的「Pence」及「彭斯」字眼分別出現15及12次，網民熱烈討論應該由他頂上總統位置。

香港討論區帖文與「特朗普確診」相關熱門討論詞：

香港討論區其中一則較多人發言的帖文「美國總統特朗普與夫人梅拉尼亞確診新冠肺炎」中，「笑喊表情符號」、「死」、「恭喜」、「慶祝」及「小鳳姐」成熱門討論字眼，分別出現49、38、29、11及10次，網民對特朗普確診表現幸災樂禍，指他「抵死」，稱要「有請小鳳姐」唱歌慶賀他確診。網民又提議他注射漂白水及飲滴露治療，「漂白」及「滴露」分別出現11及6次。

值得留意的是，台灣前總統陳水扁的名字出現11次，陳水扁於2004年大選投票前一日遭遇槍擊案，其腹部被子彈擦傷，事件影響大選選情，陳水扁最終獲勝，不少香討網民討論特朗普是「陳水扁2.0」，質疑特朗普「谷選情」。

美國網民改圖嘲諷特朗普確診新冠肺炎↓↓↓↓

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本文統計共198個Facebook專頁，於10月2日早上11時至下午5時，曾於Facebook發布有關「特朗普確診」的242個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： Stand News 立場新聞 香港蘋果日報 有線新聞 i-Cable News 幫港出聲 Silent Majority 李梓敬 Dominic Lee 香港電台視像新聞 RTHK VNEWS U Magazine 紅白藍孩 RWBB Now News - 新聞 今日正言 Today Review 譚文豪 Jeremy Tam e-zone 時聞香港 陳曼琪 Maggie on.cc 東網／東方日報 葛珮帆 Elizabeth Quat 潘小濤 美式河蟹館 陳克勤 啱Channel

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