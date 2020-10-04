女同事常呻冇錢洗卻周身名牌　問男同事借錢遭拒絕　轉頭唱人孤寒

【職場/同事/借錢】職場如虎口，同事之間如果有錢銀轇轕，隨時變反目成恨！最近就有網民大呻遇上港女同事，表示該女同事周身名牌，又會在Instagram上打卡曬貴價美食，但在公司呻自己無錢洗，有次更直接向樓主借錢，結果立即拒絕。對方不忿氣之下竟向其他同事篤背脊，批評樓主孤寒，「溝女都唔使吓錢」，令樓主坦言無奈。

有網民大呻遇上港女同事有次向樓主借錢，結果即拒絕，對方不忿氣之下竟向其他同事篤背脊，批評樓主孤寒。（網上圖片）

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該網民於facebook專頁「奴工處」投稿，表示公司有個極品港女同事，每次見到她亦是周身名牌，出糧後又會瘋狂購物稱要減壓，甚至在IG上亦看見她打卡嘆盡貴價美食，可說是在享受奢華生活。

不過該女同事常呻自己無錢用，有次更要向樓主借錢渡日，樓主隨即拒絕。但對方可能不忿氣，樓主近日得悉對方在背後曾向其他同事批評樓主孤寒，更直言：「溝女都唔花錢。」樓主大感無奈，「我想講我對佢一啲意思都冇」。

該女同事常呻自己無錢用，有次更要向樓主借錢渡日。（《歡樂頌》劇照）

網民紛紛留言笑指樓主的女同事心機高，「樓主好無辜」、「死都唔會咁樣借錢畀同事」、「借唔借都畀佢拎晒彩，呢招高」、「睇人IG就代表想溝人，個同事都幾黐線」、「陣間全公司都以為你鍾意佢」、「公司咩人都有，唯有小心提防啦」。

（facebook專頁「奴工處」）

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