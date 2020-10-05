不滿經常被吠　狠心台男毒殺鄰居愛犬　最高可判入獄2年

台灣雲林縣古坑鄉桂林村一名62歲黃姓男子，上周四（10月1日）駕電單車經過路口時竟趁機向鄰居寵物犬投放毒飼料，狗狗進食後約10分鐘毒發，痛至掙脫鐵鏈衝出馬路，最終倒在在路邊抽搐，口吐白沫死亡。警方其後拘捕黃男，指他涉嫌違反《動物保護法》，最高可被判2年以下有期徒刑及罰款20萬至200萬元新台幣（約5.3至53.5萬港元）。

鍾姓的女狗主表示，她飼養愛犬「麻糬」逾9年，狗狗與一家人的感情很好，平常會被綁在門外看家，但不會隨便對人吠叫；由於試過發現牠身上有傷痕，懷疑曾遭毆打虐待，因此在門口安裝了閉路電視進行監控。

閉路電視片段拍到黃男當日駕電單車駛過，向「麻糬」投下了一袋飼料，「麻糬」進食後約10分鐘表現得極度痛苦，甚至痛到掙脫鐵鏈衝出馬路，最終倒在路邊不斷抽搐及口吐白沫亡。鍾女聽到愛犬在哀鳴時，已立即上前查看，見牠不斷口吐白沫，原先還以為是被車撞倒，急忙打電話向動物醫院求救，可惜回天乏術。

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鍾女事後在Facebook上載有關片段，並留言「人心怎麼可以那麼惡毒，狗也是一條生命」。「麻糬」的遺體被冰存在寵物禮儀社內，周一（10月5日）將交由雲林動植物防疫所進行化驗。

黃男被捕後供稱「自己因每次路過都被狗（麻糬）吠，心生不滿才憤而投毒殺狗，現已後悔一時衝動。」警方表示，案件將會移送至雲林地檢署進行偵辦。