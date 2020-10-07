防彈少年團經濟影響力驚人！　一首新歌替韓國創近8000職位

【BTS/防彈少年團】紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS）近日單憑英文單曲《Dynamite》三奪美國最權威音樂排行榜Billboard Hot 100冠軍，創下Kpop新歷史。 即使受疫情影響BTS被迫取消今年世界巡迴演唱會，卻無損BTS的吸金力。韓國官方統計數字指，今次BTS於Billboard單曲榜登頂能為韓國帶來1.7萬億韓元（約112億港元）經濟收益，為國內創造近8,000個職位。 《香港01》整合多項BTS數據資料，帶讀者從不同角度了解他們如何席捲全球。

韓國文化體育觀光部及文化觀光研究院統計數據指，BTS憑《Dynamite》於Billboard單曲榜登頂能為韓國帶來1.7萬億韓元（約112億港元）經濟收益，為國內創造近8,000個職位。（fb專頁「BTS」圖片）

韓國文化體育觀光部及文化觀光研究院於9月7日發布統計數據指，BTS憑單曲《Dynamite》於Billboard登頂估計能為韓國帶來1.7萬億韓元（約112億港元）經濟效益，以及創造7,928個職位。另外，BTS相關消費品出口額料增加3,717億韓元（約25億港元），當中以化妝品出口額增加最多，達2,763億韓元（約18億港元），而BTS所屬經紀公司Big Hit娛樂料獲得2,457億韓元（約16億港元）。

現時BTS已成為韓國的重要經濟支柱，甚至有韓國國會議員提出修改《兵役法》讓BTS成員延遲服兵役，以減少對韓國的影響。統計網站Statista數據顯示，2018年BTS為韓國國內生產總值（GDP）貢獻46.5億美元（約360億港元），佔GDP 0.3%，僅次於為韓國GDP貢獻0.7%的大韓航空，吸金力相當驚人。

究竟BTS國內人氣有幾勁？

專輯銷量最能顯示歌手或團體人氣度。韓國最具公信力音樂榜單Gaon Chart數據顯示，2019年BTS以逾600萬張專輯銷量奪冠，大幅領先排第2的人氣男團SEVENTEEN（逾146萬張）和排第3的女團TWICE（近117萬張），並於男歌手或男體市場佔有率高達29.6%稱冠。

Gaon Chart 2019年第1至50周專輯銷量排行榜▼▼▼

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韓國企業評價研究所亦於2020年8月底至9月底期間，針對消費者對藝人品牌的參與程度、品牌媒體表現等各方面，收集逾億數據進行分析。結果顯示BTS排第1，比歌手林英雄、IU、姜丹尼爾等人氣更高。另外，該研究所亦於同一時段就偶像團體進行分析，BTS於百大偶像團體品牌評價中排第1，品牌評價比打入前10名的人氣女團BLACKPINK、Oh My Girl、Lovelyz及男團EXO、SEVENTEEN等更好，而BTS亦是自2018年5月起蟬聯該榜冠軍逾兩年。

防彈影響力席捲全球

BTS現時已衝出韓國，成為國際巨星。被譽為「世界彈」的全球BTS粉絲群十分龐大，每次出新歌均吸引全球大量A.R.M.Y（BTS粉絲）湧進YouTube觀看。以威力驚人的新歌《Dynamite》為例，8月21日推出短短24小時，已吸引多達1.01億人次觀看，成為全球24小時內YouTube觀看次數最多的MV，比排第2的BLACKPINK《How You Like That》多1480萬觀看次數，美國樂壇天后Taylor Swift的《ME!》只排在第5位，有6520萬觀看次數。

現時全球24小時內YouTube觀看次數最多的MV首4位都是由BTS或BLACKPINK包攬，《Dynamite》亦是最快超越1億觀看次數的MV，BTS另有25首YouTube觀看次數破億MV，包括《DNA》、《Boy With Luv》及《FAKE LOVE》等，足見韓流熱潮遍佈全球。

YouTube MV 24小時內觀看次數排行榜▼▼▼

貴為受全球粉絲追棒的天團，無論在Twitter、Facebook和Instagram也有大量粉絲追蹤他們的動向，各社交平台追蹤者均躋身韓國藝人首3位之內。BTS的Twitter帳戶目前有多達2954萬人追蹤成韓國藝人之首，比排第2的EXO多2031萬。Facebook專頁方面， BTS專頁有近1472萬人追蹤，在一眾韓國藝人中排第二，僅次於演員李敏鎬（逾2077萬追蹤者），比排第3的BLACKPINK多逾323萬人。Instagram上最多追蹤者的韓國藝人是BLACKPINK成員Lisa及Jennie的個人專頁，分別有4,012萬及3,326萬人，BTS專頁則排第3，有3,116萬人追蹤。

韓國藝人Twitter、Facebook及Instagram追蹤人數排行榜▼▼▼

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