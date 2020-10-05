天氣突變｜林超英指2個原因令氣流到維港「㷫到爆」　天文台拆解

【天文台/林超英/大雨/紅色暴雨警告信號/黃色暴雨警告信號】今晨（5日）一場紅色暴雨，令一眾中秋長假期後復工復課的打工仔及學生哥變成「落湯雞」，狼狽不堪。天文台前台長林超英紅雨過後於個人facebook發文，稱觀察到雨雲塊進入香港境內才「爆發」，估計有2個可能性，令不穩定氣流到達維港時「㷫到爆」。而天文台回覆《香港01》查詢時亦有拆解這現象。

天文台前台長林超英於fb發文表示，觀察到今日（5日）一場大雨的雨雲塊是進入香港境內才「爆發」，認為有2個可能性，令不穩定氣流到達維港時「㷫到爆」。（資料圖片）

天文台前台長林超英中午時分於個人fb發文，形容今晨的一場紅雨「頗為奇特」。他觀察衛星照片及數據後，指今早8時前，廣東沿岸只有香港一地大雨，而香港境內的大雨亦集中於維港兩岸，而且閃電範圍很細小。

林超英指，衛星照片顯示，雨雲塊是到達香港境內才「爆發」，笑言「抓破頭皮」後想到兩個可能性：「一是東風遇上香港的山製造上升氣流，二是香港市區相對熱，誘發較強上升氣流，或是兩者一齊發功，簡單地說，就是不穩定的氣流來到維港後『㷫到爆』。」

林超英指出，衛星照片顯示，雨雲塊是到達香港境內才「爆發」。（林超英fb圖片）

各區雨量分布（按少至多排列）▼▼▼

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天文台高級科學主任鄭元中回覆《香港01》查詢時解釋，今晨一度弱冷鋒過境，遇上本港的不穩定大氣，觸發抬升機制並引發大雨，降雨量更達至紅色暴雨程度。以上兩者說法均指出，今晨的暴雨與不穩定氣流有關。

至於不少市民關注的問題：究竟大雨能否提早預測？鄭元中指出，根據目前天文台參考的4大天氣預報數值模式，至昨日也沒有相關的大雨預測。他表示，今晨的大雨集中於九龍及港島一帶，於預報數值模式中屬較小範圍，因此準確度有待改善。不過天文台於早上7時預測到大雨情況，已即時發出特別提示，惟大雨有隨機性，亦能發展得很快，故7時許至8時天文台已根據實際天氣情況分別發出黃色及紅色暴雨警告。

各區閃電分布（按少至多排列）▼▼▼

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雖然有科學觀點解釋今晨大雨的原因，網民卻另有看法，認為不穩定氣流於維港「㷫到爆」觸發暴雨是另有原因，笑指大雨「睇住打工仔嚟落」，又指雨水為香港降温，「港人呢排真係好㷫」、「人心㷫到一個點，火氣盛」、「呢啲係咪叫『天怒人怨』現象？」

同場加映：2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄 天文台數據有驚人發現

【天文台 / 天氣破紀錄 / 全球暖化 / 異常天氣】2020年絕對是不平凡的一年，除了COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，原來天氣方面亦有異動！《香港01》翻查天文台資料，發現今年至今短短8個月，已打破了至少23項天氣紀錄，包括酷熱日數等，認真驚人！

2020年已打破的23項天氣紀錄▼▼▼

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同場加映：出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

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