中女偷睇半同居男友手機　發現同其他女仔曖昧忍唔住攤牌　結果……

跟另一半的感情要結束的時候，該怎麼辦才好呢？ 專欄作家HIKARI就來替在感情上有煩惱的女性解答問題。

看了男朋友的手機之後，兩人的關係就開始變得很不自然。

M小姐：「我有一個交往了一年，比我小九歲的男朋友。他跟我表白之後我們就開始交往。他有時會跟前女友在的團體一起出去玩，以及時常會跟女生有親密的動作因此常感到不安。有一天，明明知道不能做但還是偷看了他的手機，在LINE裡面有跟女孩子親密聊天的內容。我跟他坦白了這一切，然後責備了他。

從那之後我們之間的關係就變得很不自然，前幾天他對我說『我不知道喜不喜歡你了』。接下來說『並不是想分手，但是接吻以上我做不到了』目前還是半同居的狀態，他也沒變，還是會回家。該怎麼做對兩個人的關係來說才能有好的解答呢？」

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給M小姐的回答

既然M小姐大對方九歲，表現出只有「成熟女性才有的魅力」不是很好嗎。是可以理解如果男朋友跟同世代的女孩們有很好的關係的話，會感到不安，不過他畢竟只有20歲，想玩的心還是很旺盛的。對於這樣的他，偷看他的手機，而且還洩漏出來，他明明也沒有劈腿偷吃，只是因為跟其他的女孩關係不錯就責罵他，這樣的話，說真的，信賴關係就破壞了。行為有點太過於不成熟了。

我的讀者當中，有不少人也是因為偷看另一半的手機而造成關係破裂。這種偷看對方手機的行為就像是在說「我對你不信任！」。進一步說，對於被偷看的一方來說，「曾經很信任的另一半竟然會做這樣卑鄙的事？」，甚至會有點輕蔑女生。也就是說，是「我沒有得到另一半的信任」以及「曾經信任的另一半卻讓我不開心」的雙重打擊。

另外，雖然沒有到出軌的程度，「也會想好好的與其他女孩子相處」，就這是所謂男生的心態。所以面對這樣一針見血直接了當的指責，會完全無地自容，心情會變超差。M小姐對於男朋友這樣的咄咄逼人的行為能理解其背後意義的話比較好吧。基本上就是要有「偷看手機的時候，就是分手的時候」這樣的覺悟比較好。

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把事情考慮清楚了再行動

既然已經是大人了，不應該單純的順從內心的不安以及憤怒，做出一些未經思考的行為，而是不是應該想想「這樣做的話，他會怎麼想，兩人的關係會變得怎樣？」。因此，這次的事件，因為破壞兩人關係，當然事情就會變成這樣。

要取回信任並不是這麼的簡單。或許，要說唯一一個能修復關係的方法的話，也許就是要成為能讓他有「跟這跟人在一起，比任何人都輕鬆快樂」的這種感覺的人。這樣的話，現在這種不成熟的行為，想成為那種理想是有點困難的。不想跟他分手的話，拿出成熟女性特有的魅力，成為能以成熟大人的愛情態度來處理問題的女性吧。

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