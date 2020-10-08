趣一趣 | 繪畫期間兩貓大打出手　貓奴慘被打斷靈感改做和事佬

撰文：田中貴
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奴才在世獲兩個主子相伴左右，何其幸福，但麻煩事亦隨之增加。日本有貓奴感受甚深，相中可見她埋頭工作時，兩隻喵星人挨在桌上，原本相安無事，但隨後白貓移動身子，一對後腿踩向畫紙，導致畫紙扭曲，兩貓隨即扭打起來，最終兩貓更站立出爪搏鬥，可憐的貓奴被迫暫時放棄作畫，充當「和事佬」出手分隔兩貓，樓主慨嘆：「不能專心畫畫」
帖文引起網民討論，紛紛留言指「工作與貓不可兼得」、「專注力訓練」、「認真賺罐頭錢還被搗亂」、「還要幫忙勸架」，亦有人建議是「動態寫生」、「『奴才』把他們畫成四格漫畫」。
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