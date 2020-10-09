「一舊屎」150萬？台男海灘撿獲四公斤天價石頭　真實身份竟是…

台東蘭嶼朗島村一名李姓男子，今年三月在海邊撿拾到一顆近四公斤疑似「龍涎香」的石頭，經國立高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦利用「核磁共振光譜–NMR）」技術鑑定，鑑定結果這顆石頭為龍涎香真品。初估可賣得150萬元港幣。

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鄭竣亦接受記者訪問時表示，NMR鑑定技術不僅可判別龍涎香真偽，任何市售產品諸如保健食品，在核磁共振光譜儀下主要成分無所遁形，因此，他接獲不少送驗品和龍延香相似，但經檢測都不是真品，讓送驗者空歡喜一場。

今年三月蘭嶼朗島村李姓男子在海邊釣魚時，突然聞一股異香，結果發現氣味是從一顆近四公斤的石頭所散發，他心想可能是「龍涎香」遂將它帶回家，並得知高雄大學生科系副教授鄭竣亦可做鑑定，因而寄送少許樣本做鑑定。

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鄭竣亦利用「核磁共振光譜–NMR）」技術鑑定，從NMR圖譜發現龍涎香素訊號，但為求慎重，再通知李男多寄樣本複驗，結果同樣測得相同訊號，確定這顆石頭就是龍涎香，並經查詢文獻後，研判這顆龍涎香可能是台灣野外拾獲真品首例。

據了解，龍涎香就是抹香鯨的排泄物，經過海水沖刷曝曬數十年，會散發獨有香氣，因此，有人會拿來製造香水或中藥材，由於相當稀少，國外紀錄一公斤可賣到五萬美金，相當37,5萬元港幣，蘭嶼這顆近四公斤，初估可賣得150萬元港幣。

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