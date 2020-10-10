雞排妹親自切開13款飛機杯看內部　以女性角度點評邊款最好

市面上有各式各樣的飛機杯，究竟要點揀好？雞排妹（鄭家純）開設YouTube頻道「深夜保健室」，致力分享正確性知識，吸引大批男性粉絲，早前更宣布成立個人情趣用品品牌「純色」，早前她就於片段中開箱台灣市面能買到的13款飛機杯，公開各款產品的內部結構，並以女性角度作點評。

雞排妹（鄭家純）於片段中即場切開或剪開飛機杯，展示內部結構，同時以女性角度點評。（「深夜保健室」授權）

「深夜保健室」早前的影片中，製作團隊購入了十多款當地市面有售的飛機杯，並請雞排妹於節目內親自「剖析」，即場切開或剪開展示內部結構。本身已創立個人情趣用品品牌的她當然對相關產品毫不陌生，更於開箱過程中不斷點評，如笑指尺寸小的產品「我覺得我是男生我不想要買這個耶」。

雞排妹分別以菜刀或剪刀將飛機杯切半，並根據不同產品的物料、塑膠味道、延展性及內部設計給予評價，直指部分知名產品熱賣的確有其理由。當開箱見到部分帶有特別設計如舌頭或手指的飛機杯時，雞排妹亦與工作人員一樣感到詭異，直呼：「這搞甚麼鬼？」

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她於片段末段也大方公開自家品牌的飛機杯結構，自豪表示旗下產品絕對不會輸給市面的競爭對手：「細緻度有差吼！」