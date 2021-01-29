趣一趣│玻璃杯一秒辨識咖啡定牛奶　倒入不同飲料即浮現字體

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-29 10:00

獨特設計的產品，總讓人目不轉睛。網名「辻尾一平」的日本設計師，早前在Twitter分享其設計的「咖啡牛奶杯」照片，杯身會因應不同飲料的倒入，浮現不同字體，效果特別。

日本有設計師製作可識辨認咖啡與牛奶的玻璃杯。（Twitter帳號「keltoto」圖片）

相中可見其杯身分別印有「咖啡」、「牛奶」的日文字體，當用家倒入深色黑咖啡時，會有白底的「咖啡」字體明顯浮現；若倒入純白色牛奶的話，則有「牛奶」字體顯現。如果將牛奶跟咖啡混合倒入的話，「咖啡牛奶」字體就會同時出現。

「辻尾一平」另有設計英文版的「咖啡牛奶杯」，但稱產品目前仍然處於構想階段，暫未能推出市面。其玩味設計吸引了不少人讚好，更紛紛表示「很想買」。

（Twitter帳號「keltoto」）

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