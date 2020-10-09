【新冠肺炎】意國10歲男童徒步93日　遠征2735公里只為探嫲嫲

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下航班全停，意大利西西里島（Sicily）10歲少年考克斯（Romeo Cox）無法乘搭飛機到英國探望77歲祖母羅斯瑪麗（Rosemary），他竟「另闢蹊徑」，在46歲父親菲爾（Phil）陪同下，用了超過3個月的時間徒步2735公里前往倫敦。

考克斯去年隨父母從倫敦東部移居至意大利西西里島，剩下羅斯瑪麗獨居倫敦。逾一年沒有見面，但礙於疫情無法乘搭飛機，考克斯遂萌生徒步前往英國探望嫲嫲的念頭；起初考克斯的父母多番拒絕，認為這實在太瘋狂，惟必須在父親菲爾陪同的前提下，最終還是答應了。

兩父子於6月20日從巴勒莫（Palermo）出發，沿途走過意大利、瑞士、法國及英國等國的多個城市，行程中逾八成時間是徒步，其餘是乘船及騎單車；二人試過在修道院及青年旅館過夜，且數度迷路，還遇上兇猛的野狗。考克斯說，雖然途上充滿挑戰，但他未有想過放棄，「當我們越接近（英國倫敦），心裡只想盡快見到祖母，我實在急不及待想擁抱她。」

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受難民好友啟發 籌得13萬善款

兩父子於上月21日抵達達倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square），接受14日的居家隔離後，上周日（10月4日）考克斯終與祖母重聚，兩嫲孫不禁激動相擁，羅斯瑪麗說：「我真的為你感到驕傲，你真的完成了，做得非常好！」

考克斯這趟旅程同時替難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」籌得逾1.3萬鎊（約13萬港元）捐款。他表示，好友蘭道夫（Randolph）當年從非洲國家加納（Ghana）逃難至西西里島，過程中沒有充足的水和食物，比起他這一趟旅途更遙遠和危險，而剛剛搬到意大利時，蘭道夫曾多次幫忙他，因此自己也希望藉是次徒步之旅幫助到其他弱勢兒童。