趣一趣│主子滿身麵包糠落鑊炸「貓咪天婦羅」？　背後真相超暖心

有時照片未必反映事實全部。日本有貓奴在Twitter分享喵星人滿身粉末的照片，意來引來他虐貓的誤會。照片所見，盆子內的喵星人被沾滿麵包糠，畫面宛如炸物下鍋前一刻。很多網民看後都以為喵星人被虐待，紛紛指罵貓奴。

日本有網民分享貓咪滿身麵包糠似被油炸，令其被誤會虐貓。（Twitter帳號「gao_zip」圖片）

後者只好澄清指，「這其實是在救牠」。原來這隻喵星人被發現時，身體剛巧被捕鼠器黏至動彈不得。即使洗澡後，牠身上仍然帶有黏液。貓奴於是在獸醫建議下，將喵星人放進米糠粉內「沐浴」，以此清除餘下少量黏液。暖心真相感動不少網民，也竟讓該貓奴的YouTube頻道瞬間突破逾40萬人訂閱。

（Twitter帳號「gao_zip」）

同場加映：波斯貓變身超級撒亞「喵」👇👇👇

波斯貓毛髮幾近全部豎起，造型猶如「超級撒亞人」。（Twitter帳號「kotechan0405」圖片）

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

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