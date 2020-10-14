趣一趣│百厭喵星人匿入雪櫃斷正　無辜表情融化貓奴

撰文：夏洛特
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貓咪天性愛鑽入狹窄的地方。日本有喵星人趁貓奴打開雪櫃之際，乘機衝入櫃內，還對後者擺出一副無辜表情，讓人生氣不下。貓奴續指，其實這隻喵星人一向是「慣犯」，喜歡躲入家中不同地方，像洗手盤、電飯煲和微波爐等，都曾是牠的匿藏地點。（Twitter帳號「tomeji1106」）
日本有貓咪捐入雪櫃被主人斷正，其無辜表情相當可愛。（Twitter帳號「tomeji1106」圖片）
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