趣一趣│百厭喵星人匿入雪櫃斷正　無辜表情融化貓奴

貓咪天性愛鑽入狹窄的地方。日本有喵星人趁貓奴打開雪櫃之際，乘機衝入櫃內，還對後者擺出一副無辜表情，讓人生氣不下。貓奴續指，其實這隻喵星人一向是「慣犯」，喜歡躲入家中不同地方，像洗手盤、電飯煲和微波爐等，都曾是牠的匿藏地點。（Twitter帳號「tomeji1106」）