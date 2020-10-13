一咬下去噴出曱甴味！台女食雞排吐出一團黑　祖宗十八代全進嘴

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享用美食的時候如果吃到異物，像是蟑螂、米蟲等昆蟲屍體，真的會讓人非常崩潰。台灣一名女網友在「爆怨公社」表示，她日前在某炸物店買了一份雞排，沒想到咬下去瞬間卻噴出滿滿「曱甴味」，讓她崩潰立刻吐掉衝去刷牙。其他網友原PO的遭遇後紛紛表示「蟑螂味道超噁心的，光聽就想吐。」
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原PO表示，她的運氣真的不太好，經常買到有「曱甴」的食物，最誇張的是買到一盒便當，吃一半才發現大隻曱甴腳，「總之吃過幾次，飲料也有過，所以我能辨識的出來蟑螂味」，而她這次在三重某炸物店買的雞排，吃了幾口突然就有很重的蟑螂味，吐出來才發現是蜚蠊（蟑螂）蛋，讓她崩潰秒衝去刷牙。
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其他網友看了照片後紛紛表示，「蟑螂是你的冤親債主」、「蟑螂專家是你」、「我應該會立刻爆吐，真的太噁心了」、「蟑螂有一種味道，我懂，蟑螂爬過的地方，就是有一種特殊的味道」、「看到都覺得好噁心，不過版主怎麼跟蟑螂這麼有緣」、「食物只要被蟑螂爬過，都有一種很奇妙的味道，我之前也吃到過。」
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
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