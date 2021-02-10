天氣突變｜多區狂風驟雨！呢幾區勁到似8號風球　網民：打緊風？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-10 10:51

【天文台天氣最新消息／邊區最大雨 ／8號風球】本港今日天氣轉差，多區有狂風驟雨雷暴，《香港01》翻查天文台數據，究竟哪一區最大雨？另外，今日狂風下不少網民稱風力強如8號風球，質疑是否正在打風，而天文台數據中，這幾區風力的確與去年的8號風球浪卡相差不遠！

經過多日晴朗天氣，本港今日多區都下大雨，《香港01》翻查天文台數據，發現當中最大雨的竟然是這區！

即睇邊區最大雨▼▼▼

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最高陣風地區，有幾區勁到似8號風球？▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

狂風下不少網民稱風力強如8號風球，以2020年的8號風球浪卡風力比較，今日最高陣風又是否真的如打風般強勁呢？

浪卡下陣風最高地區（第10至第1位）▼▼▼

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浪卡下各區雨量分布（按少至多排列）▼▼▼

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浪卡吹襲香港逐格睇▼▼▼

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同場加映：盤點30個打風經典名場面 塌樹水浸無阻港人上班

縱使浪卡暫未為香港帶來嚴重損害，惟打風其實仍要注意危險。而數近年最令人印象深刻的，必數超強颱風「天鴿」，「山竹」。不過無論風雨多強，都無阻香港人上班決心，下列打風、破壞名場面，大家又記得嗎？

30個打風名場面 ▼▼▼

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更多詳情可看：浪卡最弱颱風？30個颱風破壞、港人冒險返工經典 回憶起打風恐怖