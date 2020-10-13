浪卡天氣｜邊區最大雨大風？天文台數據驚人發現　真是最弱颱風？

【天文台天氣最新消息／浪卡颱風襲港／邊區最大雨／邊區最大風】熱帶風暴浪卡正影響香港，8號風球現正生效，預料今日下午4時前改發3號風球機會較低。浪卡亦為香港多區帶來大風大雨，《香港01》翻查天文台數據，究竟哪一區最大雨？哪一區最大風呢？

浪卡吹襲香港逐格睇，真是最弱颱風？▼▼▼

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8號東北烈風或暴風信號現正生效。上午11時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏南約480公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。

（天文台截圖）

天文台表示，在浪卡與東北季候風共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，浪卡亦為廣東沿岸帶來狂風驟雨，預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，今日下午4時前改發3號強風信號的機會較低。

雖然浪卡暫未對香港造成嚴重破壞，但多區愈來愈大風大雨。《香港01》從天文台數據翻查香港雨量、陣風資料，究竟18區中哪個區最大雨？哪個地區又最大風呢？

各區雨量分布（按少至多排列）▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

陣風最高地區（第10至第1位）▼▼▼

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同場加映：盤點30個打風經典名場面 塌樹水浸無阻港人上班

縱使浪卡暫未為香港帶來嚴重損害，惟打風其實仍要注意危險。而數近年最令人印象深刻的，必數超強颱風「天鴿」，「山竹」。不過無論風雨多強，都無阻香港人上班決心，下列打風、破壞名場面，大家又記得嗎？

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